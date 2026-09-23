IIT बॉम्बे छात्र साहिल की मौत मामले में नया मोड़, परीक्षा हॉल में प्रोफेसर डुल्ला से हुई थी बहस, CCTV से मिला अहम सुराग

Sahil Wakode Case: आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए और अहम तथ्य सामने आ रहे हैं। अब घटना वाले दिन परीक्षा हॉल से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अनुसार, 18 सितंबर को परीक्षा के दौरान बीटेक छात्र साहिल वाकोडे और परीक्षा पर्यवेक्षक प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला के बीच तीखी बहस हुई थी। इसके बाद साहिल परीक्षा हॉल से निकलकर हॉस्टल में अपने कमरे में गया, जहां बाद में वह मृत मिला।