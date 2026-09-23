“डर- डर के देखता हूं”, मनोज तिवारी ने बेटी रीति के ‘बिग बॉस 20’ में होने पर दिया बयान

रीति ने बताया कि उनके पिता ने करियर को लेकर भी उनके सामने अपनी बात बिल्कुल साफ रखी थी। मनोज तिवारी ने उन्हें यह भरोसा दिया कि वह खुद अपने दम पर आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन उनके करियर को अपने नाम या प्रभाव के सहारे आगे नहीं बढ़ाएंगे। रीति के मुताबिक- उन्होंने मुझे एक और चीज बहुत क्लियर बोल दी थी कि वो मेरे करियर में मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाले। गंदी तरह से नहीं बोला था, पर साफ कर दिया था कि मुझे अपना नाम खुद ही बनाना होगा। वो कहते हैं कि तुम खुद से कर लोगी, मैं करके नहीं दूंगा।