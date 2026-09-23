Bigg Boss 20: कनिका मान संग ‘वन-साइडेड लव’ पर गुल्लू की सफाई, बोले- हम सिर्फ दोस्त हैं, कोई लव एंगल नहीं

Kushal Tanwar Confirme divorce in Bigg Boss 20: रियलिटी टीवी का सबसे चर्चित और विवादित शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) इन दिनों दर्शकों के बीच छाया हुआ है। शो के कंटेस्टेंट्स अपनी-अपनी रणनीकतियों से फैंस का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन 'MTV स्प्लिट्सविला 16' के विनर कुशल तंवर उर्फ 'गुल्लू' (Gullu) और रॉकस्टार काजी तौकीर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में शो का एक क्लिप तेजी से वायरल हुआ, जिसमें गुल्लू ने काजी तौकीर के साथ बातचीत के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक ऐसा बड़ा राज खोला, जिसे वह अब तक नकारते आ रहे थे। वहीं, उन्होंने कनिका मान संग अपने रिश्ते पर भी बात की।