‘राइज एंड फॉल 2’ में जनता के हाथ में आई पावर, नए प्रोमो में वीरेंद्र सहवाग ने बताया कैसे होगा ये सब?

Rise & Fall Season 2 New Promo: भारतीय ओटीटी और रियलिटी शो की दुनिया में छा जाने वाले चर्चित शो 'राइज एंड फॉल' (Rise & Fall) अपने नए और दूसरे सीजन के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार शो न केवल नई स्टारकास्ट और कंटेस्टेंट्स के साथ आ रहा है, बल्कि इसमें कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। जहां एक तरफ होस्ट अशनीर ग्रोवर की जगह वीरेंद्र सहवाग ने ली है। वहीं, अब नए प्रोमो में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आया है। अब कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला खुद जनता करेगी। आइये जानते हैं क्या है ये पावर...