Lust Stories 3: सना थम्पी ने ‘लस्ट स्टोरीज 3’ से किया धमाकेदार डेब्यू! किरण राव संग काम करने को लेकर की बात

Lust Stories 3 Actress Sana Thampi: नेटफ्लिक्स की फेमस एंथोलॉजी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट 'लस्ट स्टोरीज 3' (Lust Stories 3) जिसका इंतजार लंबे अरसे से लोग कर रहे थे वह खत्म हो गया है। सीरीज 18 सितंबर शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। इस नई सीरीज के साथ अभिनेत्री सना थम्पी (Sana Thampi) ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। ऐसे में सना ने फिल्म निर्माता किरण राव (Kiran Rao) के निर्देशन में काम किया है। अब उन्होंने किरण राव को अपनी पंसदीदा निर्माता बताया है और उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं।