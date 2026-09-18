18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

Lust Stories 3: सना थम्पी ने ‘लस्ट स्टोरीज 3’ से किया धमाकेदार डेब्यू! किरण राव संग काम करने को लेकर की बात

Lust Stories 3 Actress Sana Thampi: अभिनेत्री सना थम्पी ने 'लस्ट स्टोरीज 3' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में काम करने के अपने अनुभव पर उन्होंने बात की है और बताया है कि आखिरी समय तक उन्हें इस सीरीज के बारे में नहीं पता था।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 18, 2026

Lust Stories 3 Actress Sana Thampi reveals kiran rao work experience

सना थम्पी ने किरण राव को लेकर की बात (Photo Source- Instagram/sanathampi)

Lust Stories 3 Actress Sana Thampi: नेटफ्लिक्स की फेमस एंथोलॉजी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट 'लस्ट स्टोरीज 3' (Lust Stories 3) जिसका इंतजार लंबे अरसे से लोग कर रहे थे वह खत्म हो गया है। सीरीज 18 सितंबर शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। इस नई सीरीज के साथ अभिनेत्री सना थम्पी (Sana Thampi) ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। ऐसे में सना ने फिल्म निर्माता किरण राव (Kiran Rao) के निर्देशन में काम किया है। अब उन्होंने किरण राव को अपनी पंसदीदा निर्माता बताया है और उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं।

सना थम्पी ने किया है 'लस्ट स्टोरी 3' से डेब्यू

अभिनेत्री सना थम्पी ने IANS के साथ खास बातचीत की। इस दौरान सना ने किरण राव के साथ काम करने और ऑडिशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक के अपने अनुभव को खुलकर बताया। सना थम्पी ने कहा, "किरण राव मेरी पसंदीदा फिल्म निर्माताओं में से एक हैं और हम सबने उनकी बेहतरीन फिल्में देखी हैं। जब मैं ऑडिशन दे रही थी, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनके निर्देशन में बनने वाली फिल्म या 'लस्ट स्टोरीज 3' के लिए है। मुझे बस इतना बताया गया था कि एक शॉर्ट फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन है।"

सना ने आगे बताया कि बिल्कुल आखिरी समय में उनकी मुलाकात अभिनेता गुरफतेह पीरजादा (Gurfateh Pirzada) से हुई थी। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि यह एक और ऑडिशन राउंड है, लेकिन वह फाइनल स्टेज था। नेटफ्लिक्स की मंजूरी के बाद हम दोनों को इस कहानी के लिए फाइनल कर लिया गया।"

सना ने किरण राव के काम को लेकर क्या कहा?

सना ने किरण राव के काम करने के तरीके को बेहद शानदार बताया। उन्होंने कहा, "किरण मैम की हर छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान देने की आदत मुझे बहुत पसंद है। पूरी टीम के साथ काम करना बेहद मजेदार, रोमांचक और तनावमुक्त रहा।"

वहीं निर्देशक किरण राव ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि इच्छा और मानवीय भावनाएं हमें ऐसे ऑप्शन चुनने पर मजबूर करती हैं जिनके नतीजे अप्रत्याशित होते हैं। एंथोलॉजी फॉर्मेट और नेटफ्लिक्स ने बिना रोके-टोक उन्हें अंतरंगता और हास्य के साथ नया प्रयोग करने का मौका दिया।

दिग्गज निर्देशकों और कलाकारों से सजी है 'लस्ट स्टोरीज 3'

18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई 'लस्ट स्टोरीज 3' में किरण राव के अलावा विशाल भारद्वाज, शकुन बत्रा और विक्रमादित्य मोटवाने जैसे दिग्गजों ने प्यार, उलझे रिश्तों पर आधारित कहानियां निर्देशित की हैं। फिल्म में राधिका आप्टे, राधिका मदन, सिद्धार्थ, अली फजल, विजय वर्मा, कोंकणा सेन शर्मा, अभिषेक बनर्जी और गुरफतेह पीरजादा जैसे शानदार कलाकारों की फौज नजर आ रही है।

सूरज पंचोली ने दिशा सालियान मौत केस में तोड़ी चुप्पी, आदित्य ठाकरे को लेकर बोले- मैं कभी नहीं मिला

ये भी पढ़ें
Sooraj Pancholi Post on Disha Salian Death case after CBI files FIR

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 02:20 pm

Published on:

18 Sept 2026 02:10 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Lust Stories 3: सना थम्पी ने ‘लस्ट स्टोरीज 3’ से किया धमाकेदार डेब्यू! किरण राव संग काम करने को लेकर की बात

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Bigg Boss 20: ‘गंजी गुड़िया’ कमेंट पर घिरे काजी तौकीर! कंटेस्टेंट ने निकाले डबल मीनिंग, इंटरनेट पर भड़के लोग

Qazi Touqeer Ganji Gudiya And Lollipop Remark in bigg boss 20
OTT

‘बिग बॉस 20’ में फिर भिड़े आसिफ खान और काजी तौकीर, बेड पर चढ़कर हमला करने पहुंचे आसिफ, लोग बोले- इतना आक्रामक क्यों?

Bigg Boss 20 Asif Khan and Qazi Touqeer got into a heated
OTT

अरिश्फा के लिए BTS V का रिश्ता लेकर पहुंचे काजी तौकीर, सोशल मीडिया आर्मी बोली- ‘फुल पापा मोड ऑन’

qazi touqeer and arishfa khan
OTT

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 5 का हुआ ऐलान, किसी ने मांगे 70 लाख तो किसी को है डॉ. गुलाटी का इंतजार

The Great Indian Kapil Show Season 5
OTT

‘बिग बॉस 20’ में मर्यादा पार! स्काउटओपी ने अरिश्फा खान को दी धमकी, कहा- यही पटक के फेंक दूंगा, भड़के फैंस

Bigg Boss 20 ScoutOp derogatory remarks against Arishfa Khan
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.