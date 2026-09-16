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अरिश्फा के लिए BTS V का रिश्ता लेकर पहुंचे काजी तौकीर, सोशल मीडिया आर्मी बोली- ‘फुल पापा मोड ऑन’

Qazi Touqeer and Arishfa Khan: बिग बॉस 20 के दौरान, अरिशफा खान ने काजी तौकीर से BTS के V (जिन्हें उन्होंने किम ते-हून कहा) को शादी के लिए प्रपोज करने को कहा। फैंस ने उनकी इस गलती पर रिएक्शन दिया।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 16, 2026

qazi touqeer and arishfa khan

अरिश्फा खान, BTS V और काजी तौकीर की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- colorstv)

Qazi Touqeer and Arishfa Khan: रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने ड्रामे, अचानक आने वाले ट्विस्ट और तीखी बहस के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने दर्शकों को कुछ यादगार दोस्ती और रिश्ते भी दिए हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 20 में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, जहां कंटेस्टेंट्स के बीच ऐसे रिश्ते बन रहे हैं जो दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा ही एक रिश्ता अरिश्फा खान और काजी तौकीर के बीच है, जिनकी मजेदार केमिस्ट्री दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। अरिश्फा प्यार से काजी को 'डैड' कहती हैं और दोनों अक्सर घर में हंसी-मजाक करते हुए देखे जाते हैं।

काजी तौकीर ने अरिश्फा खान के लिए BTS के V का हाथ मांगा

हाल ही में एक एपिसोड में, काजी तौकीर, अरिश्फा के पिता का रोल निभाते दिखे, जब अरिश्फा ने उनसे BTS के V (यानी किम ते-ह्युंग) को अपनी तरफ से शादी का प्रपोजल भेजने के लिए कहा। काजी कैमरे की तरफ मुड़े और मजाक में कहा, "कोरियन V, किम ते-ह्युंग, सुनो, वह तुमसे शादी करना चाहती है। मैं उसका पिता हूं; वह मेरी बेटी है। मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा।"

इसके बाद अरिश्फा भी शामिल हुईं और कहने लगीं, "V, प्लीज मुझसे शादी कर लो।" काजी ने मजाक जारी रखते हुए कहा कि वह V से अपना "आई एम ए रॉकस्टार बेबी" डांस स्टेप भी करवाएंगे।

अरिश्फा ने BTS के V की तारीफ करते हुए कहा, "वह बहुत अच्छा डांस करते हैं; वह दुनिया के सुपरस्टार हैं। उनका ग्रुप, BTS, दुनिया का नंबर 1 K-Pop ग्रुप है। जब हम बाहर जाएंगे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो कितने प्यारे लगते हैं।" फिर उन्होंने काजी से पूछा कि क्या वह BTS के बारे में जानते हैं, जिस पर काजी ने कहा कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उन्होंने बस ग्रुप के बारे में सुना है।

सोशल मीडिया पाए फैंस दे रहे रिएक्शंस

हालांकि, जिस बात ने देसी यूजर्स का ध्यान खींचा, वह थी अरिश्फा का BTS के V को 'किम ते-हून' कहना। एक कमेंट में लिखा था, "काजी अपनी बेटी अरिश्फा के लिए किम तेह्युंग (V) का रिश्ता भेज रहे हैं क्योंकि वह उसके पिता हैं। भाई सच में एकदम देसी डैड वाले अंदाज में आ गए हैं। @kimtaenyeon प्लीज तैयार हो जाओ।

काजी रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आ गए हैं।" एक और ने कमेंट किया, "उन्हें उसका नाम कैसे नहीं पता?" एक और ने लिखा, "काजी अपनी बेटी अरिश्फा के लिए कोरियन V (BTS) का रिश्ता भेज रहे हैं। यह जानते हुए कि वह अरिजीत के अच्छे दोस्त हैं - वही सिंगर जिनके घर एड शीरन गए थे - तो यह बहुत मुमकिन है कि वह उन्हें मिलवा दें।" एक और ने लिखा, "किम-ते-हून कौन है? उसे तो उसका नाम बोलना भी नहीं आता।"

BTS के बारे में

बता दें कि BTS एक साउथ कोरियन बॉय बैंड है जिसे 2013 में BigHit Entertainment ने बनाया था। इस ग्रुप में RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V (Kim Tae-hyung) और Jung Kook शामिल हैं। अपने म्यूजिक, परफॉर्मेंस और फैंस के साथ मजबूत जुड़ाव के लिए मशहूर BTS, 'Dynamite', 'Butter', 'Boy With Luv' और 'Spring Day' जैसे हिट गानों के साथ एक ग्लोबल K-pop फेनोमेनन बन गया है।

Bigg Boss 20 का हालिया अपडेट

Bigg Boss 20 में हाल ही में ScoutOP और अरिश्फा खान के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। एक टास्क के दौरान अरिश्फा ने ScoutOP के चेहरे पर मारा, जिसके बाद यूट्यूबर ने उन्हें धमकी दी। इस घटना पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। इस बीच, ScoutOP, आसिफ खान और रोहेद खान को इस हफ्ते के एविक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया है। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो JioHotstar और Colors TV पर देखा जा सकता है।

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Updated on:

16 Sept 2026 04:40 pm

Published on:

16 Sept 2026 04:40 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / अरिश्फा के लिए BTS V का रिश्ता लेकर पहुंचे काजी तौकीर, सोशल मीडिया आर्मी बोली- ‘फुल पापा मोड ऑन’

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