अरिश्फा के लिए BTS V का रिश्ता लेकर पहुंचे काजी तौकीर, सोशल मीडिया आर्मी बोली- ‘फुल पापा मोड ऑन’

Qazi Touqeer and Arishfa Khan: रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने ड्रामे, अचानक आने वाले ट्विस्ट और तीखी बहस के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने दर्शकों को कुछ यादगार दोस्ती और रिश्ते भी दिए हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 20 में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, जहां कंटेस्टेंट्स के बीच ऐसे रिश्ते बन रहे हैं जो दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा ही एक रिश्ता अरिश्फा खान और काजी तौकीर के बीच है, जिनकी मजेदार केमिस्ट्री दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। अरिश्फा प्यार से काजी को 'डैड' कहती हैं और दोनों अक्सर घर में हंसी-मजाक करते हुए देखे जाते हैं।