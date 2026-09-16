‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 5 का ऐलान, किसी ने मांगे 70 लाख तो किसी को डॉ. गुलाटी का इंतजार

वहीं, कपिल शर्मा की पोस्ट पर एक यूजर ने तो कॉमेडियन से 70 लाख रुपयों की ही डिमांड कर दी। कपिल के इस फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'नमस्ते कपिल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सर असल में मैं और मेरे परिवार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमारे ऊपर 70 लाख रुपये का कर्जा हो गया है। इसलिए हम जीने या मरने के बीच में हैं। सर, इसलिए मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे भीख मांगता हूं। सिर्फ एक बार हमारी मदद करो। हम जिंदगी भर आपके शुक्र गुजार रहेंगे, सर प्लीज।"