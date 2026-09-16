16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 5 का ऐलान, किसी ने मांगे 70 लाख तो किसी को डॉ. गुलाटी का इंतजार

The Great Indian Kapil Show Season 5: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पांचवें सीजन का आगाज 26 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। नए सीजन में कपिल शर्मा के साथ सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक नजर आएंगे। शो के प्रोमो देखकर यूजर्स काफी एक्साइटेड नजर आए।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Sep 16, 2026

The Great Indian Kapil Show Season 5

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 के प्रोमो की एक फोटो। (फोटो सोर्स: instagramm- kapilsharma)

The Great Indian Kapil Show Season 5: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चार सफल सीजन के बाद, नेटफ्लिक्स ने शो के पांचवें सीजन का ऐलान किया है। पांचवें सीजन में कपिल शर्मा, कीकू शारदा, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू सभी वापसी करेंगे। 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 5 का प्रोमो शेयर करते हुए कपिल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा, "ढोल, नगाड़े सब बजेंगे, क्योंकि हंसी का त्योहार अब नेटफ्लिक्स पर सजेगा! द ग्रेट इंडियन कपिल शो, सीजन 5, 26 सितंबर से रात 8 बजे, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।"

सीजन 5 पर कपिल शर्मा का पोस्ट

सीजन 5 के बारे में बात करते हुए कपिल ने एक बयान में कहा, "हर सीजन में हमें लगता है कि हमने काफी मस्ती कर ली है, और फिर हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है! और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यही चीज हमें आगे बढ़ाती है। हम दुनिया भर में अपने दर्शकों द्वारा नेटफ़्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को दिए गए प्यार के लिए बहुत आभारी हैं और इस बार हम आने वाले त्योहारों को पूरे दिल से मनाएंगे… चाहे वह दिवाली हो या क्रिसमस।"

प्रोमो देखने के बाद लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शंस

द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पांचवें सीजन के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, "आखिरकार इंतजार खत्म हुआ सीजन 5!" एक और इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "असली स्टार वापस आ गया है! कपिल, कोई कसर मत छोड़ना! चलो! धूम मचा दो!" एक और यूजर ने कमेंट किया, "मजा आ जाएगा… शर्मा जी और उनकी टीम वापस आ गई है।" वहीं, कुछ यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, "डॉ मशहूर गुलाटी का इंतजार है।"

कपिल से एक फैन ने कमेंट में मांगे 70 लाख

वहीं, कपिल शर्मा की पोस्ट पर एक यूजर ने तो कॉमेडियन से 70 लाख रुपयों की ही डिमांड कर दी। कपिल के इस फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'नमस्ते कपिल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सर असल में मैं और मेरे परिवार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमारे ऊपर 70 लाख रुपये का कर्जा हो गया है। इसलिए हम जीने या मरने के बीच में हैं। सर, इसलिए मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे भीख मांगता हूं। सिर्फ एक बार हमारी मदद करो। हम जिंदगी भर आपके शुक्र गुजार रहेंगे, सर प्लीज।"

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के 5 मेहमान

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का पहला सीजन मार्च 2024 में शुरू हुआ था और शो के पहले मेहमान रणबीर कपूर, नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी थे। सीजन 2, जो उसी साल सितंबर में शुरू हुआ था, उसके पहले एपिसोड में आलिया भट्ट, करण जौहर, वेदांग रैना और वासन बाला मेहमान के तौर पर शामिल हुए थे।

सीजन 3, जो जून 2025 में शुरू हुआ, उसमें सलमान खान पहले मेहमान थे और सीजन 4 की शुरुआत प्रियंका चोपड़ा के साथ हुई थी। अब, हमें यकीन है कि हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक होगा कि शो के आने वाले सीजन में कौन-कौन से सेलेब्स नजर आएंगे और वो कौन सा स्टार होगा जिसके साथ होगी शो की शुरुआत।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

16 Sept 2026 02:08 pm

Published on:

16 Sept 2026 02:08 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 5 का ऐलान, किसी ने मांगे 70 लाख तो किसी को डॉ. गुलाटी का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बिग बॉस 20’ में मर्यादा पार! स्काउटओपी ने अरिश्फा खान को दी धमकी, कहा- यही पटक के फेंक दूंगा, भड़के फैंस

Bigg Boss 20 ScoutOp derogatory remarks against Arishfa Khan
OTT

‘गेम अनफेयर लगने लगा है’, नॉमिनेशन के बाद बिग बॉस पर भड़के आसिफ खान, बोले- ‘जानबूझकर भेज रहे हैं, मैं लड़ूंगा’

Aasif Khan Bigg Boss 20 controversy
OTT

रोहित शेट्टी के शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को छोड़ने पर फूट-फूटकर रोए गौरव खन्ना, चोट के चलते लिया फैसला

Gaurav Khanna In Khatro Ke Khiladi 15
OTT

कंटेस्टेंट के ब्रेस्ट कैंसर के खुलासे के बाद समय रैना ने छीना दीपक कलाल से माइक, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का वीडियो हुआ वायरल

Samay Raina On Breast Cancer
OTT

Bigg Boss 20: ‘वीकेंड का वार’ में घर जाते-जाते बचीं उदिति सिंह, मिले सबसे कम वोट, फिर क्यों नहीं हुई बाहर?

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar Uditi Singh avoids eviction after major twist
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.