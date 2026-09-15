‘हनुमान अंश’ की सफलता पर बोले सोनू सूद, ‘सिर्फ ग्लैमर नहीं, कहानी पर फिल्में बनाएं’

Sacnilk के ताजा आंकड़ों के अनुसार, विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी 'हनुमान अंश' का 14 सितंबर को भारत में कुल नेट कलेक्शन 222.88 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 263.30 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। वहीं, ओवरसीज भी फिल्म ने सोमवार को 2 करोड़ रुपये की कमाई की। इस तरह से फिल्म का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 16.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस तरह 39 दिनों में फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 279.80 करोड़ रुपये हो गया है और जल्द ही फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने के नजदीक है।