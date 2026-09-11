‘शायद बाबाजी ने मुझे खुद चुना’, ‘हनुमान अंश’ से हुआ धीरेंद्र मुलकलवार के 2 दशकों के संघर्ष का अंत

म्यूजिक प्रोडक्शन में सालों के अनुभव के बावजूद, विज्ञापन जैसे छोटे फॉर्मेट से निकलकर स्वतंत्र रूप से फिल्म का संगीत तैयार करना धीरेंद्र के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। News18 बातचीत में उन्होंने बताया कि लोग अक्सर सवाल उठाते थे कि क्या छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करने वाला व्यक्ति फुल लेंथ वाली फिल्म के पैमाने और जरूरतों को संभाल पाएगा। उन्होंने कहा, "जब आप विज्ञापन जैसे छोटे फॉर्मेट में काम कर रहे होते हैं और फिर फिल्मों की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या आप इतने बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट को संभाल पाएंगे।" उन्होंने बताया कि 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' और 'आर्टिकल 15' जैसी फिल्मों में म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने से उन्हें बड़े प्रोडक्शन की अच्छी समझ मिली। हालांकि, इस काम में उन्हें बतौर संगीतकार सीधे फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने का मौका नहीं मिला।