‘100 एक्सप्रेशन दिए क्योंकि’, ट्रेलर लॉन्च पर क्यों इतनी एक्सप्रेसिव थीं करीना कपूर? मेघना गुलजार ने फिल्म में नहीं करने दिया ये काम

एक्ट्रेस के मुताबिक, फिल्म में वह एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं। उनके किरदार के कई सीन ऐसे हैं, जहां वह दूसरे एक्टर्स का इंटरव्यू लेती हैं और दोनों के बीच एक टेबल होती है। ऐसे में कैमरा ज्यादातर उनके चेहरे पर ही रहता था। करीना ने मजाक में बताया कि उनके पैर हमेशा कांपते रहते थे कि आखिर उनका ‘बेबो वाला एक्सप्रेशन’ कब देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी वह ऐसा करने की कोशिश करतीं, मेघना उन्हें रोक देती थीं और कहती थीं, ‘नहीं।’