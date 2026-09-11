‘गर्दन पर थे अलग निशान’, सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस पर पोस्टमार्टम स्टाफ के पुराने दावे फिर वायरल

सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद से ही इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल और दावे सामने आते रहे हैं। अब पुराने बयानों के दोबारा चर्चा में आने से सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। हालांकि, रूपकुमार शाह के दावों को तथ्य के तौर पर नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सुशांत की मौत से जुड़े आधिकारिक निष्कर्षों और जांच के रिकॉर्ड को इन दावों से अलग समझना जरूरी है।