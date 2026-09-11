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कंगना रनौत को लेकर बदली ऐश्वर्या लक्ष्मी की राय, बोलीं- ‘अब मैं पूर्व कंगना लवर हूं’, एक्ट्रेस को बताया ‘जोकर’

Aishwarya Lekshmi on Kangana Ranaut: ऐश्वर्या लक्ष्मी ने कंगना रनौत की पहले की गई तारीफ पर सफाई दी है। उन्होंने खुद को कंगना का 'पूर्व प्रशंसक' बताया और बताया कि वह इस एक्टर-से-नेता बनीं कलाकार की कितनी तारीफ करती हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 11, 2026

Aishwarya Lekshmi on Kangana Ranaut

ऐश्वर्या लक्ष्मी और कंगना रनौत की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- aishu__aishwaryalekshmi and kanganaranaut)

Aishwarya Lekshmi on Kangana Ranaut: मलयालम और तमिल सिनेमा की एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी ने कंगना रनौत की पहले की गई तारीफ पर सफाई देते हुए कहा कि अब वह खुद को "कंगना की पूर्व प्रशंसक" कहेंगी। इस साल जुलाई में, ऐश्वर्या ने रनौत को 'पागलजीनियस' कहा था और कहा था कि उन्हें यह बात पसंद है कि कैसे इस एक्टर से पॉलिटिशियन बनीं कलाकार ने खुद को एक अच्छा वक्ता बनाना सीखा, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें संसद में उनके भाषण सुनना पसंद है।

कंगना को लेकर क्यों बदली ऐश्वर्या की राय?

ऐश्वर्या लक्ष्मी ने रंजिनी हरिदास से बातचीत में अपने पुराने बयान के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जब उनसे करियर और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उनके दिमाग में कंगना का एक पुराना बयान आया था। ऐश्वर्या ने कहा कि कंगना ने कभी कहा था कि वह तीनों खान के साथ काम करने के बजाय अपनी पसंद के प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि वह खुद सभी अच्छे कलाकारों के साथ काम करना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने उस समय कंगना के बयान को दोहराने के बजाय उनकी तारीफ करना बेहतर समझा।

ऐश्वर्या ने कहा, “मैं अब अपनी राय बदलकर खुद को पूर्व कंगना लवर कहना चाहूंगी। उस इंटरव्यू के दौरान भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कंगना की पूर्व प्रशंसक हूं।”

‘मैं कंगना के संसद में दिए भाषणों का समर्थन नहीं करती’

ऐश्वर्या लक्ष्मी ने एक एक्ट्रेस के तौर पर कंगना रनौत के लिए अपनी तारीफ और एक्ट्रेस के राजनीतिक विचारों और सार्वजनिक बयानों पर अपनी राय के बीच फर्क बताया। कंगना, जो लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं, अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों को लेकर विवादों में रही हैं।

ऐश्वर्या ने कहा, “हम कंगना को पार्टी से जुड़ने के फैसले, महिलाओं को लेकर दिए उनके बयानों और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध प्रदर्शन पर कही गई बातों के लिए आलोचना करते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने ऐसी बातें कही थीं।”

कंगना रनौत ने दिल्ली में Gen Z के नेतृत्व वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ विरोध प्रदर्शनों की आलोचना की थी। उन्होंने प्रदर्शनों के वीडियो को “उल्टी लाने वाला” बताया था और प्रदर्शनकारियों पर “गंदगी, कचरा और बदसूरती” फैलाने का आरोप लगाया था।

कंगना को ‘जोकर’ से क्यों जोड़ा?

ऐश्वर्या ने कंगना के सफर की तुलना ‘जोकर’ के किरदार से भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा कंगना का अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलने का तरीका पसंद आया है। ऐश्वर्या के मुताबिक, कंगना ने जिस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाई, वह उन्हें प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि वह कंगना में ‘जोकर’ के किरदार जैसा बदलाव देखती हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि लोग जोकर को पसंद करते हैं क्योंकि उसके पीछे एक कहानी और वजह होती है। इसी तरह वह कंगना के सफर और उनके व्यक्तित्व में आए बदलाव को देखती हैं।

कंगना की भाषण देने की कला की कायल हैं ऐश्वर्या

ऐश्वर्या ने यह भी बताया कि उन्हें कंगना की भाषण देने की कला पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनकी बातों का समर्थन करती हैं। उन्होंने कहा, “मैं संसद में दिए जाने वाले उनके किसी भी भाषण का समर्थन नहीं करती। मुझे उनकी भाषण देने की कला पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है।” ऐश्वर्या ने अपनी फिल्मों का उदाहरण देते हुए बताया कि जब वह तेलुगु या तमिल फिल्मों में काम करती हैं, तो उन्हें संवाद याद करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वह उन भाषाओं को पूरी तरह नहीं जानतीं।

‘मुझे पसंद है कि कंगना ने कैसे अपनी जगह बनाई’

ऐश्वर्या ने कहा कि कंगना रनौत के लिए उनके मन में सम्मान इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश से निकलकर एक बड़ी अभिनेत्री और बाद में एक राजनेता बनने तक का सफ़र तय किया। “तो सोचिए, एक इंसान जो हिमाचल से आया हो। उसे कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया। वह ऐसी इंसान हैं जिन्होंने खुद कुर्सी उठाई और उन मेज़ों पर जाकर बैठीं जहाँ उनका स्वागत नहीं था। मुझे उनकी यह खूबी बहुत पसंद है।”

‘मैं कंगना को जज करने वाली कोई नहीं हूं’

ऐश्वर्या ने माना कि उन्हें नहीं पता कि कंगना के कुछ विवादित कामों के पीछे क्या वजह थी और उन्होंने कहा कि उन्हें कंगना को परखने या उन पर राय देने का अधिकार नहीं है। “मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कर रही है। मैं उसे जज करने या उस पर कोई टिप्पणी करने वाली कोई नहीं हूं। मुझे लगता है कि यह शायद सर्वाइवल की बात हो सकती है। एक महिला होने के नाते, मैं भी इससे सहानुभूति रखती हूं।”

आगामी मलयालम फिल्म 'आशा' में ऐश्वर्या लक्ष्मी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है। यह फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

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Updated on:

11 Sept 2026 01:41 pm

Published on:

11 Sept 2026 01:41 pm

Hindi News / Entertainment / कंगना रनौत को लेकर बदली ऐश्वर्या लक्ष्मी की राय, बोलीं- ‘अब मैं पूर्व कंगना लवर हूं’, एक्ट्रेस को बताया ‘जोकर’

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