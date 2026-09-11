कंगना रनौत को लेकर बदली ऐश्वर्या लक्ष्मी की राय, बोलीं- ‘अब मैं पूर्व कंगना लवर हूं’, एक्ट्रेस को बताया ‘जोकर’

ऐश्वर्या ने यह भी बताया कि उन्हें कंगना की भाषण देने की कला पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनकी बातों का समर्थन करती हैं। उन्होंने कहा, “मैं संसद में दिए जाने वाले उनके किसी भी भाषण का समर्थन नहीं करती। मुझे उनकी भाषण देने की कला पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है।” ऐश्वर्या ने अपनी फिल्मों का उदाहरण देते हुए बताया कि जब वह तेलुगु या तमिल फिल्मों में काम करती हैं, तो उन्हें संवाद याद करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वह उन भाषाओं को पूरी तरह नहीं जानतीं।