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‘मुझे इस्लाम अपनाने का सुझाव दिया गया था’, जीशान खान संग ब्रेकअप पर रेहाना पंडित का बड़ा खुलासा, यूजर्स भड़के किया ऐसा कमेंट

Reyhane Pandit Religion Controversy: रेहाना पंडित ने जीशान खान संग अपने पुराने रिश्ते और ब्रेकअप पर खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने धर्म और इमोशनल मैच्योरिटी को लेकर कई दावे किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 11, 2026

Reyhane Pandit

रेहाना पंडित का छलका दर्द (सोर्स: Siddharth Kannan के यूट्यूब वीडियो से)

Reyhane Pandit Statement: रेहाना पंडित ने एक्टर जीशान खान के साथ अपने रिश्ते और ब्रेकअप को लेकर खुलकर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि दोनों के रिश्ते में धार्मिक मतभेद एक बड़ी वजह बन गए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस्लाम अपनाने का सुझाव दिया गया था, जिसके बाद रिश्ते में काफी दरार पैदा हुई। रेहाना के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर भी यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

'मुझे इस्लाम अपनाने का सुझाव दिया गया था'

रेहाना पंडित ने जीशान खान के साथ अपने सालों पुराने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि दोनों के बीच धार्मिक विश्वास को लेकर मतभेद हुए थे। एक्ट्रेस के मुताबिक, रिश्ते के दौरान उनके धार्मिक विश्वास पर सवाल उठाए गए और उन्हें इस्लाम अपनाने का सुझाव भी दिया गया था।

रेहाना ने कहा कि इस बात ने उनके रिश्ते में काफी दरार पैदा कर दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि रिश्ते के दौरान उन्हें जीशान की आलोचना का सामना करना पड़ा और यह पूरा रिश्ता उनके लिए काफी ट्रॉमेटिक रहा। हालांकि, ये सभी बातें रेहाना पंडित की ओर से रिश्ते को लेकर किए गए दावे हैं।

10 साल छोटे जीशान के साथ रिश्ते पर भी बोलीं

रेहाना और जीशान की उम्र में करीब 10 साल का अंतर है। एक्ट्रेस ने इस एज गैप पर भी बात की और माना कि उनके रिश्ते में इमोशनल मैच्योरिटी एक मुद्दा रही। रेहाना ने सीधे शब्दों में कहा, 'इमोशनल मैच्योरिटी नहीं थी।' उनके मुताबिक, उम्र का अंतर ही नहीं बल्कि भावनात्मक समझ का मेल भी रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण होता है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किए तीखे कमेंट

रेहाना के खुलासे सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके बयान पर सवाल उठाए और उन्हें ट्रोल भी किया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि जब उन्हें सबके बारे में पता है तो वह ऐसे रिश्तों में क्यों जाती हैं। एक अन्य यूजर ने लड़कियों के ज्यादा 'स्मार्ट' होने की बात लिखी। वहीं, एक यूजर ने जीशान पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वह खुद प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं दिखते और सवाल किया कि फिर लाइमलाइट में आने के लिए ऐसी बातें क्यों कही गईं।

कुछ यूजर्स ने रेहाना और जीशान के रिश्ते को लेकर आपत्तिजनक और ट्रोलिंग वाले कमेंट भी किए। सोशल मीडिया पर आए ये कमेंट यूजर्स की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। रेहाना पंडित के इस बयान के बाद अब उनके और जीशान खान के पुराने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है।

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Updated on:

11 Sept 2026 01:28 pm

Published on:

11 Sept 2026 01:27 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मुझे इस्लाम अपनाने का सुझाव दिया गया था’, जीशान खान संग ब्रेकअप पर रेहाना पंडित का बड़ा खुलासा, यूजर्स भड़के किया ऐसा कमेंट

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