‘मुझे इस्लाम अपनाने का सुझाव दिया गया था’, जीशान खान संग ब्रेकअप पर रेहाना पंडित का बड़ा खुलासा, यूजर्स भड़के किया ऐसा कमेंट

रेहाना के खुलासे सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके बयान पर सवाल उठाए और उन्हें ट्रोल भी किया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि जब उन्हें सबके बारे में पता है तो वह ऐसे रिश्तों में क्यों जाती हैं। एक अन्य यूजर ने लड़कियों के ज्यादा 'स्मार्ट' होने की बात लिखी। वहीं, एक यूजर ने जीशान पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वह खुद प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं दिखते और सवाल किया कि फिर लाइमलाइट में आने के लिए ऐसी बातें क्यों कही गईं।