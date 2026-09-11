‘अनपढ़ गंवार’ तक कहा गया, बॉडी को लेकर भी हुईं ट्रोल’, बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल ने सुनाई दर्दभरी कहानी

Shehnaaz Gill Viral Statement: शहनाज गिल बिग बॉस 13 के बाद घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं। हालांकि इस शो के दौरान उन्हें अपनी बॉडी और भाषा को लेकर जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। हाल ही में एक बातचीत में शहनाज ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि लोग उनके वजन से लेकर उनके बोलने के तरीके तक पर सवाल उठाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर लोगों को हर किसी की बॉडी एक जैसी क्यों चाहिए।