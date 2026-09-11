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‘अनपढ़ गंवार’ तक कहा गया, बॉडी को लेकर भी हुईं ट्रोल’, बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल ने सुनाई दर्दभरी कहानी

Shehnaaz Gill Body Shaming: शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 के दौरान हुई बॉडी-शेमिंग और ट्रोलिंग को याद किया। एक्ट्रेस ने वजन और बॉडी शेप को लेकर लोगों की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा- ‘दुनिया को आखिर चाहिए क्या?’
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 11, 2026

Shehnaaz Gill body shaming

बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल ने सुनाई दर्दभरी कहानी (सोर्स: instagram-hauterrfly)

Shehnaaz Gill Viral Statement: शहनाज गिल बिग बॉस 13 के बाद घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं। हालांकि इस शो के दौरान उन्हें अपनी बॉडी और भाषा को लेकर जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। हाल ही में एक बातचीत में शहनाज ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि लोग उनके वजन से लेकर उनके बोलने के तरीके तक पर सवाल उठाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर लोगों को हर किसी की बॉडी एक जैसी क्यों चाहिए।

‘बॉडी और भाषा के लिए बहुत ट्रोल किया गया’

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बातचीत के दौरान शहनाज ने बताया कि बिग बॉस में उन्हें उनकी बॉडी की वजह से काफी ट्रोल किया गया था। उनके बोलने के तरीके को लेकर भी उन्हें निशाना बनाया गया। एक्ट्रेस ने याद किया कि लोग उनके व्यवहार को लेकर उन्हें ‘अनपढ़ गंवार’ तक कहते थे।

शहनाज ने बताया कि बिग बॉस में आने के बाद उन्होंने अपना वजन कम किया, ताकि यह दिखा सकें कि वजन कम करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। हालांकि, उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बॉडी में सहज है और उसे लगता है कि वह इसी तरह अच्छी दिखती है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

‘हर किसी को ऑवरग्लास फिगर क्यों चाहिए?’

शहनाज को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात से है कि लोगों की खूबसूरती को एक खास बॉडी शेप से जोड़ने की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हर किसी को ‘ऑवरग्लास फिगर’ क्यों चाहिए।

एक्ट्रेस के मुताबिक, हर इंसान का शरीर अलग होता है। उन्होंने कहा कि अगर लोग हेल्दी बॉडी को बेहतर मानने का ट्रेंड शुरू करें, तो शायद वही सोच भी आगे बढ़ सकती है। उनके मुताबिक, किसी न किसी को तो इसकी शुरुआत करनी ही होगी।

वजन घटाओ तो भी सवाल, बढ़ाओ तो भी ट्रोलिंग

शहनाज ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग उनके वजन को लेकर लगातार अपनी राय देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब वह थोड़ा वजन कम करती हैं तो लोग पूछते हैं कि उन्होंने वजन क्यों घटाया और यह उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वहीं, वजन बढ़ने पर उन्हें ‘मोटी हो गई हो’ और ‘खुद पर काम करो’ जैसी बातें सुननी पड़ती हैं।

इस दोहरे रवैये पर शहनाज ने सवाल उठाते हुए कहा,‘एक्सक्यूज मी, दुनिया को क्या चाहिए?’ उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी सेहत से जुड़ी कोई परेशानी नहीं है, तो उसके शरीर को लेकर दूसरों को फैसला करने की जरूरत नहीं है।

बिग बॉस 13 से बॉलीवुड तक का सफर

शहनाज गिल बिग बॉस 13 में नजर आने के बाद काफी लोकप्रिय हुई थीं। वो शो की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में शामिल रहीं। इसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया और 2023 में सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड डेब्यू किया।

वह ‘हौसला रख’ और ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वह चैट शो ‘देसी वाइब्स विद शहनाज’ को होस्ट करती हैं।

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Updated on:

11 Sept 2026 12:32 pm

Published on:

11 Sept 2026 12:32 pm

Hindi News / Entertainment / ‘अनपढ़ गंवार’ तक कहा गया, बॉडी को लेकर भी हुईं ट्रोल’, बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल ने सुनाई दर्दभरी कहानी

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