Hanuman Ansh Box Office Collection Day 35: ‘हनुमान अंश’ पहुंची 200 करोड़ के करीब, ‘मिर्जापुर’ ने भी 1 हफ्ते में किया धांसू कलेक्शन

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 35: नीम करोली बाबा के दिव्य जीवन और साधना पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। रिलीज के 35वें दिन यानी पांचवें गुरुवार को भी फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। वहीं, फिल्म की सीधी टक्कर पंकज त्रिपाठी की फिल्म मिर्जापुर से हो रही है। लेकिन हनुमान अंश ने वो कर दिखाया है जो इतिहास में देखने को काफी कम मिला है। 2 करोड़ से कम के बजट में बनी फिल्म 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है। वहीं, मिर्जापुर ने 7 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।