डर और कॉमेडी का लगा तड़का, सच में डायन हैं मोहिनी? यामी गौतम की ‘नई नवेली’ का टीजर रिलीज

Yami Gautam Nayyi Navelli Teaser: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम धर जल्द ही एक अलग अंदाज में दर्शकों के सामने नजर आने वाली हैं। उनकी आगामी फिल्म 'नई नवेली' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसने कहानी को लेकर दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिल्म में यामी मोहिनी नाम की दुल्हन का किरदार निभा रही हैं, जिसके डायन होने का शक उसके ससुराल में पैदा हो जाता है। हालांकि, टीजर यह साफ नहीं करता कि मोहिनी वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी है या फिर पूरा मामला महज गलतफहमी है।