‘आप ही हमारी उम्मीद हो’, बिपाशा बसु ने IAS तुकाराम मुंडे से की अपील, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में मिले कीड़े

यही वजह है कि बिपाशा बसु ने अपने वीडियो को सीधे तुकाराम मुंडे तक पहुंचाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर टैग किया। हालांकि, फिलहाल अभिनेत्री की ओर से लगाए गए इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में दिखाई दे रही चीज वास्तव में कीड़े हैं या किसी अन्य पदार्थ का हिस्सा, यह भी आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही यह भी पता चलना बाकी है कि संबंधित प्रोडक्ट में कथित तौर पर यह समस्या किस वजह से आई।