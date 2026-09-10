‘आप ही हमारी उम्मीद हो’, बिपाशा बसु ने IAS तुकाराम मुंडे से की अपील, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में मिले कीड़े

बिपाशा बसु और IAS तुकाराम मुंडे (फोटो सोर्स- Instagram/bipashabasu)
Bipasha Basu On IAS Tukaram Mundhe: बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चिंता जाहिर की है। अभिनेत्री ने गुरुवार 10 सितंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि नए खोले गए प्रोडक्ट के अंदर उन्हें बेहद छोटे-छोटे कीड़े जैसे कुछ नजर आए। बिपाशा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे को भी टैग किया और उनसे इस मामले में मदद की अपील की।
बिपाशा ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वो एक कंटेनर के अंदर मौजूद सामग्री को कैमरे के करीब करके दिखाती नजर आ रही हैं। वीडियो में अभिनेत्री उस पदार्थ को लेकर दावा करती सुनाई देती हैं कि इसमें छोटे-छोटे कीड़े हैं। उनका कहना है कि ये नया पैक खोला गया था और उसके अंदर ऐसी चीज देखकर वह हैरान रह गईं।
अभिनेत्री ने वीडियो के साथ महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे को टैग करते हुए उनसे इस मामले पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि वह उम्मीद करती हैं कि अधिकारी उनकी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे, ताकि लोगों को खरीदे जाने वाले सामान में खराब या मिलावटी चीजों का सामना न करना पड़े। बिपाशा ने अपने संदेश के साथ हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया।
तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं और राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े महत्वपूर्ण पद पर हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े मामलों में उनके सख्त रवैये को लेकर वह अक्सर चर्चा में रहते हैं। महाराष्ट्र में FDA की ओर से रेस्टोरेंट, खाद्य प्रतिष्ठानों और क्विक-कॉमर्स से जुड़े वेयरहाउस समेत अलग-अलग जगहों पर निरीक्षण और जांच की जाती रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।
यही वजह है कि बिपाशा बसु ने अपने वीडियो को सीधे तुकाराम मुंडे तक पहुंचाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर टैग किया। हालांकि, फिलहाल अभिनेत्री की ओर से लगाए गए इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में दिखाई दे रही चीज वास्तव में कीड़े हैं या किसी अन्य पदार्थ का हिस्सा, यह भी आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही यह भी पता चलना बाकी है कि संबंधित प्रोडक्ट में कथित तौर पर यह समस्या किस वजह से आई।
बिपाशा बसु पिछले कुछ समय से फिल्मों में कम नजर आ रही हैं। उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाल उनकी कोई नई फिल्म घोषित नहीं है। अभिनेत्री को आखिरी बार 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज 'डेंजरस' में देखा गया था। अब उनके फैंस एक बार फिर उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।
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