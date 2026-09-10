‘राहुल गांधी खुद नहीं जीत पाते, तुम्हें क्या जिताएंगे’, रिया अहीर के ‘अंकल’ कहने पर भड़के शहजाद पूनावाला

विवाद यहीं नहीं रुका। रिया के जवाब के बाद पूनावाला ने फिर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उनकी बिग बॉस में एंट्री न हो पाने पर तंज कसा और इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम भी ले आए। पूनावाला ने रिया से कहा कि जब राहुल गांधी खुद चुनाव जीतने में सफल नहीं होते तो वह रिया को कैसे जितवा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मूल वीडियो मुख्य रूप से पत्रकार अरफा खानम शेरवानी को लेकर था और रिया उसमें केवल एक संदर्भ के तौर पर शामिल थीं।