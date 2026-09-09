‘भाभी’ शब्द पर बिग बॉस 20 में बड़ा विवाद: आम्रपाली दुबे- माही विज की बहस के बाद दोनों ने भोजपुरी फैंस से मांगी माफी

काजी के वहां से जाने के बाद माही विज ने मजाकिया लहजे में एक टिप्पणी कर दी। माही ने कहा, "जाता नहीं यहां से, उसका मन था देखने का। कह रहा, 'मैंने देखा है भाभी को साड़ी पहनते हुए।” माही की यह टिप्पणी देखते ही देखते घर के अन्य सदस्यों के बीच चर्चा का विषय बन गई और घर में माहौल गरमा गया। इसके बाद आम्रपाली को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक कंटेस्टेंट से इस बारे में बात की। आम्रपाली ने कहा कि माही भी टीवी सीरियल में मां का रोल करती हैं। क्या मैं भी उन्हें ये बोलूं। ऐसे में मुझे भाभी बोलने पर मेरे फैंस नाराज हो सकते हैं।”