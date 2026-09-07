तलाक के बाद ईशा रिखी ने की ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री, सलमान ने कसा बादशाह पर तंज! भावुक हुईं अभिनेत्री

Isha Rikhi In Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का आगाज हो चुका है और प्रीमियर एपिसोड के साथ ही घर के अंदर ड्रामे और गॉसिप का दौर भी शुरू हो गया है। रविवार को प्रसारित हुए ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में बादशाह संग तलाक अनाउंस के बाद पंजाबी अभिनेत्री और मॉडल ईशा रिखी ने 'बिग बॉस 20' के घर में ग्रैंड एंट्री ले ली है। ऐसे में सलमान खान भी प्रीमियर के दौरान उनका साथ देते नजर आए और ईशा रिखी को सलाह देते हुए भाईजान ने बादशाह पर बड़ा बयान दे दिया।