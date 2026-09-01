‘लड़कियों को डॉमिनेटिंग और सख्त मर्द पसंद हैं’, नीति टेलर के बयान पर छिड़ी बहस, यूजर्स बोले- ‘फिर Alliance में कुशल से दिक्कत क्यों थी’

'कैसी ये यारियां' में नीति ने नंदिनी का किरदार निभाया था, जो एक भोली और इंट्रोवर्ट लड़की थी, जबकि पार्थ द्वारा निभाया गया माणिक का किरदार बिल्कुल इसके विपरीत था. वो अधिक आत्मविश्वासी, आक्रामक और बेबाक था। दर्शकों के उनके तालमेल से जुड़ने के कारण पर बात करते हुए, नीति ने कहा कि हर लड़की नंदिनी जैसी होती है और बताया कि महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो अधिक हावी रहने वाले और सख्त होते हैं।