तलाक अनाउंस करते ही ईशा रिखी ने किया बादशाह को अनफॉलो, शादी की फोटोज भी की डिलीट

ईशा ने उस पोस्ट में अपने दिल का दर्द बयां करते हुए लिखा था कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनके शरीर पर कोई निशान नहीं दिखाई देते। लंबे समय तक मैं पूरी तरह चुप रही क्योंकि मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि मेरे पति के पास बहुत प्रभाव, अपार शक्ति और संसाधन हैं, और मैंने खुद को मना लिया था कि चुप रहना ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। मेरी चुप्पी कभी भी मेरी स्वीकृति नहीं थी, बल्कि यह सिर्फ खुद को बचाने का एक जरिया थी। लेकिन आज मैं डर के बजाय साहस को चुन रही हूं। हो सकता है कि मैं पूरी कहानी बताने के लिए अभी तैयार न हूं, लेकिन मैं अब यह दिखावा करना बिल्कुल बंद करने के लिए तैयार हूँ कि सब कुछ ठीक था।"