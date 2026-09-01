नीम करोली बाबा या फिर बजरंग बली? ‘हनुमान अंश’ की कहानी में आए ट्विस्ट ने जीता ऑडियंस का दिल

Hanuman Ansh Movie: ‘हनुमान अंश’ इन दिनों आध्यात्मिक और पौराणिक सिनेमा पसंद करने वाले दर्शकों के बीच चर्चा में है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की यह फिल्म भगवान हनुमान और नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी आस्था को एक अलग नजरिए से सामने रखती है। फिल्म की खास बात यह है कि यहां भक्ति को केवल पूजा-पाठ या चमत्कारों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इंसान के व्यवहार और दूसरों की मदद करने से जोड़कर दिखाया गया है। यही वजह है कि फिल्म दर्शकों को भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में कामयाब होती नजर आ रही है।