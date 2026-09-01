ईशा रिखी संग तलाक अनाउंसमेंट के बीच बादशाह का नया गाना ‘चिम्ना’ हुआ वायरल, मराठी इंडस्ट्री में किया डेब्यू

Badshah Isha Rikhi Divorce: रैपर बादशाह की जिंदगी में 31 अगस्त का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ उनकी निजी जिंदगी में बड़ा बदलाव हुआ और उन्होंने पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी से अलग होने की घोषणा की, तो दूसरी ओर उसी दिन उनके म्यूजिक करियर में भी एक नया अध्याय जुड़ गया। तलाक के एलान के बीच बादशाह ने अपना पहला मराठी हिप-हॉप गाना 'चिम्ना' रिलीज कर दिया। इस गाने के जरिए उन्होंने पहली बार मराठी संगीत की दुनिया में कदम रखा है।