बादशाह से 5 महीने की शादी, फिर तलाक, अब ‘बिग बॉस 20’ में ईशा रिखी खोलेंगी बड़ा राज? अटकलें हुई तेज

Badshah-Isha Rikhi Divorce: रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर साझा बयान जारी कर अलग होने की पुष्टि कर दी है। दोनों ने साफ किया कि ये फैसला आपसी सहमति और सम्मान के साथ लिया गया है। साथ ही उन्होंने फैंस और मीडिया से उनकी निजी जिंदगी की निजता बनाए रखने की अपील की है। खास बात यह है कि दोनों के अलग होने की खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब ईशा रिखी के सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में शामिल होने की चर्चाएं भी तेज हैं।