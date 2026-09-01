बादशाह से 5 महीने की शादी, फिर तलाक, अब ‘बिग बॉस 20’ में ईशा रिखी खोलेंगी बड़ा राज? अटकलें हुई तेज

Badshah-Isha Rikhi (फोटो सोर्स- Instagram/isharikhi)
Badshah-Isha Rikhi Divorce: रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर साझा बयान जारी कर अलग होने की पुष्टि कर दी है। दोनों ने साफ किया कि ये फैसला आपसी सहमति और सम्मान के साथ लिया गया है। साथ ही उन्होंने फैंस और मीडिया से उनकी निजी जिंदगी की निजता बनाए रखने की अपील की है। खास बात यह है कि दोनों के अलग होने की खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब ईशा रिखी के सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में शामिल होने की चर्चाएं भी तेज हैं।
बादशाह और ईशा रिखी ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जैसा बयान साझा किया। दोनों ने बताया कि उन्होंने अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस रिश्ते को खत्म करने का निर्णय किसी विवाद या सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय आपसी सहमति से लिया गया है।
कपल ने लोगों से अपील की कि उनके रिश्ते को लेकर आगे किसी तरह की अटकलें न लगाई जाएं। दोनों का कहना है कि इस मामले में उनका साझा बयान ही उनकी तरफ से आधिकारिक जानकारी है। तलाक की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई और लोग अलग होने की वजह जानने की कोशिश करने लगे।
ईशा रिखी और बादशाह के रिश्ते में सबकुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं जुलाई से ही सामने आने लगी थीं। उस दौरान ईशा ने सोशल मीडिया पर बादशाह के साथ बिताए पलों की तस्वीरों और वीडियो का एक मोंटाज शेयर किया था। पोस्ट के साथ उनका लिखा संदेश लोगों का ध्यान खींच रहा था। इसके बाद ईशा की मां की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को भी उनके रिश्ते से जोड़कर देखा गया।
हालांकि, इससे पहले जून में ईशा ने एक सोशल मीडिया इंटरैक्शन के दौरान बादशाह के साथ अपनी शादी की पुष्टि की थी। ऐसे में कुछ ही समय बाद दोनों के अलग होने की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है।
बादशाह की ईशा रिखी के साथ शादी उनकी दूसरी शादी थी। दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से चर्चा थी और इसी साल जून में शादी की बात सामने आई थी। अब करीब पांच महीने के भीतर ही दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है।
इससे पहले बादशाह ने साल 2012 में जैस्मीन मसीह से शादी की थी। दोनों की एक बेटी है। हालांकि, यह रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल सका और 2020 में दोनों का तलाक हो गया था। अब ईशा रिखी से दूसरी शादी टूटने के बाद बादशाह की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।
बादशाह और ईशा के अलग होने की खबर के साथ ही अभिनेत्री के Bigg Boss 20 में जाने की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईशा को सलमान खान के शो के लिए अप्रोच किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक ईशा रिखी या शो के निर्माताओं की ओर से उनकी एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
अगर ईशा शो का हिस्सा बनती हैं तो उनकी निजी जिंदगी, बादशाह से शादी और अब हुए अलगाव से जुड़े सवाल बिग बॉस के घर में चर्चा का बड़ा विषय बन सकते हैं। फिलहाल फैंस को आधिकारिक कंटेस्टेंट लिस्ट और ईशा की एंट्री को लेकर मेकर्स की घोषणा का इंतजार है।
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