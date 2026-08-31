‘100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को’, सना मकबूल ने बिना नाम लिए एक्स-फ्रेंड को सुनाई खरी-खोटी

सना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जिंदगी की अजीब बात है कि एक एक्स-फ्रेंड लोगों के पास जाकर उन्हें बदनाम कर रही है और बता रही है कि किसने क्या कहा। इसके बाद उन्होंने उस महिला को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो वह उस इमेज के आसपास भी नहीं टिक पाएगी, जिसे वह खुद को एक 'बेचारी और अबला नारी' के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है। सना ने आगे लिखा कि वह महिला गलत बातें कर रही है और उसकी सोच 'गटर' जैसी है। इसी दौरान उन्होंने उसे 'डस्टबिन' भी कह दिया।