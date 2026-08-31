‘इसे शेयर या डाउनलोड न करें’, AI वीडियो पर शालिनी पांडे ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ”ये मैं नहीं हूं, इसे रिपोर्ट करें’

उन्होंने आगे कहा, "मैं इस तरह के गलत इस्तेमाल की कड़ी निंदा करती हूं और मानती हूं कि टेक्नोलॉजी का ऐसा गलत इस्तेमाल कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो दिखे, तो कृपया इसे शेयर, फॉरवर्ड, डाउनलोड या इस पर कोई प्रतिक्रिया न दें। इसके बजाय, कृपया तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। मैं सभी से जिम्मेदा और समझदार बनने और इसे और ज्यादा फैलाने के बजाय इसे रोकने में मदद करने की अपील करती हूं। धन्यवाद!"