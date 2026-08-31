रकुल प्रीत ने रिश्तों में उम्र के फासले पर दिया था ऐसा जवाब, बोली-’20 या 30 साल का अंतर हो तो क्या फर्क पड़ता है’

रकुल प्रीत सिंह के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक यूजर ने लिखा, ‘प्यार तो कम उम्र में होता है।’ दूसरे ने कहा, ‘सब सही में सोचते है, लेकिन ये सही नहीं है’, वहीं एक अन्य यूजर ने सवाल करते हुए लिखा, ‘हां, आदमी ऐसे बर्ताव क्यों करता है? प्यार के बारे में सोच कर’। दरअसल, रकुल की इस बातचीत का ये हिस्सा अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है और लोग रिश्तों में उम्र के अंतर को लेकर एक्ट्रेस की राय पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।