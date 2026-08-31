‘ये प्रकृति की मर्जी है’, नेपाल बाढ़ त्रासदी पर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बोलीं- ‘वो जब चाहे बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है’

नेपाल में आई भयानक बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान किया है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई इलाके तबाह हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। न्यूज18 की खबर के मुताबिक, नेपाल में मरने वालों की संख्या करीब 903 पहुंच गई है, जबकि 4247 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं, 592 विदेशी नागरिक भी लापता हैं। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में बचावकर्मी राहत अभियान में जुटे हैं।