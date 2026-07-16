Ravi Kishan Birthday: खाने के लिए घर में रोटी नहीं, चमड़े की बेल्ट से पिटाई खाते थे रवि किशन, 34 साल बाद मिला वो मुकाम

Ravi Kishan 57th Birthday: आज रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार हैं। गोरखपुर से सांसद भी हैं। करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। पिता की डांट और चमड़े की बेल्ट से पिटाई झेलनी पड़ी। मुंबई में भूखे रहकर संघर्ष किया। कई बार मजाक बना। फिर भी हार नहीं मानी। 34 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें वह मुकाम मिला, जिसकी उन्होंने बचपन में कल्पना की थी। 17 जुलाई को अपने 57वें जन्मदिन पर रवि किशन गोरखपुर के लोगों के लिए विशेष भोज का आयोजन भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी।