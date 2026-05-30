खेसारी लाल यादव ने बांधे अखिलेश यादव की तारीफों के पुल, UP इलेक्शन के सवाल पर दिया बड़ा रिएक्शन

Khesari Lal Yadav Akhilesh Yadav relationship: भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बड़े पर्दे से लेकर टीवी और बॉलीवुड तक, उन्होंने अपनी गायकी और अदाकारी का ऐसा लोहा मनवाया है कि लोग उनके दीवाने हैं। हाल ही में वह एक पॉपुलर रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड 2' में बतौर जज नजर आए थे, जहां दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। शो खत्म होने के बाद खेसारी अपने करियर और निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बातचीत की। इस दौरान जब उनसे उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्तों को लेकर सवाल पूछा गया, तो खेसारी ने एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला खुलासा किया।