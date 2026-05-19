दिव्या भारती के गाने ‘तुझे ना देखूं तो चैन’ के भोजपुरी वर्जन ने उड़ाए होश, सुनकर लोग बोले- गजब भाई

Divya Bharti Song Bhojpuri Version: 90 के दशक की फिल्मों और गानों का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। उस दौर की कई फिल्में भले ही समय के साथ पुरानी हो गई हों, लेकिन उनके गाने अब भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। खासतौर पर अभिनेत्री दिव्या भारती की फिल्मों के गाने आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने रिलीज के समय हुआ करते थे। अब उन्हीं के एक बेहद लोकप्रिय गाने ने सोशल मीडिया पर फिर से धूम मचा दी है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है।