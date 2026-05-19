‘पहले रेप, फिर एसिड अटैक की धमकी और फिर यौन उत्पीड़न’, ऑनस्क्रीन पतियों पर ‘यूके ब्राइड्स’ ने लगाए संगीन आरोप

Married At First Sight UK Controversy: टीवी की चमक-दमक के पीछे कई बार ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो लोगों को अंदर तक झकझोर देती हैं। ब्रिटेन के चर्चित रियलिटी शो 'मेरिड ऐट फर्स्ट साइट यूके' को लेकर इन दिनों ऐसा ही बड़ा विवाद सामने आया है। शो में हिस्सा लेने वाली तीन महिलाओं ने शूटिंग के दौरान अपने ऑन-स्क्रीन पतियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों ने पूरे ब्रिटिश टीवी इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।