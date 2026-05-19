‘जब मेरे पास इतना बड़ा परिवार है’, अकेलेपन की खबरों पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मम्मी पूछ रही है, क्या हुआ बेटा?

हालांकि अब सलमान खान ने साफ कर दिया है कि वह अपने बारे में बात नहीं कर रहे थे। अभिनेता ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनके पास परिवार, दोस्त, फैंस और करोड़ों लोगों का प्यार मौजूद है, ऐसे में वह खुद को अकेला कैसे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर इतना प्यार मिलने के बाद भी वह खुद को तन्हा समझें तो यह सबसे बड़ी नाशुक्री होगी।