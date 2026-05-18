आंखों से खुद-ब-खुद आंसू निकल पड़े! दलाई लामा से मिलते ही भावुक हुईं भूमि पेडनेकर

ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब भूमि हाल ही में सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं। 'द रॉयल्स' और 'दलदल' के दौरान उन्हें लिप जॉब को लेकर खूब ट्रोल किया गया था। दरअसल, द हॉलीवुड से बातचीत में उन्होंने माना था कि बहुत सारी ट्रोलिंग हुई लेकिन रचनात्मक आलोचना भी मिली और उनके इस अनुभव ने उन्हें उस बबल से बाहर निकाला जिसमें वो रह रही थीं और एक इंसान और एक एक्ट्रेस के रूप में वो खुद से फिर से जुड़ गईं।