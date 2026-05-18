धोखे को लेकर सारा अली खान और आयुष्मान खुराना में छिड़ी तीखी बहस, एक्टर बोले- ‘लोग बदल भी सकते हैं’

हालांकि, सारा इस बात से सहमत नहीं हुईं और उन्होंने कहा, "आप पर धोखेबाज का लेबल लग जाता है और उसे बदला नहीं जा सकता। अगर वह धोखेबाज है, तो इस बात की गुंजाइश है कि वह दोबारा धोखा देगा, लेकिन हो सकता है कि वह न भी दे। एक बार जब आप धोखा दे देते हैं, तो आप यह कहने का हक खो देते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप एक धोखेबाज हैं, लेकिन हो सकता है कि आप दोबारा धोखा न दें। यह एक अलग बात है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं यह नहीं कह रही कि वह फिर से धोखा देगा, लेकिन एक बार जब आपको वह टैग मिल जाता है, तो उसे हटाया नहीं जा सकता।"