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धोखे को लेकर सारा अली खान और आयुष्मान खुराना में छिड़ी तीखी बहस, एक्टर बोले- ‘लोग बदल भी सकते हैं’

Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana: बेवफाई पर एक चर्चा के दौरान, सारा अली खान ने इस बात का सपोर्ट किया कि 'एक बार धोखा देने वाला, हमेशा धोखा देता है,' जबकि आयुष्मान खुराना ने बेवफाई के लेबल लगाने से आपत्ति जताई।

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 18, 2026

Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना में छिड़ी तीखी बहस। (फोटो सोर्स: PTI)

Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana: 'एक बार धोखा देने वाला, हमेशा धोखा देने वाला होता है', इस बयान को लेकर बहस हाल के दिनों में अक्सर देखने को मिली है, खासकर तब जब काजोल और ट्विंकल खन्ना ने अपने चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में इस बारे में बात की थी। उन्होंने इस बात पर अपनी राय दी थी कि इमोशनल या फिजिकल, इनमें से कौन सा धोखा ज्यादा बुरा है। कुछ नेटिजन्स उनकी बात से सहमत नहीं हुए, और दोनों सितारों को ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब, यही सवाल फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' के कलाकारों से पूछा गया, और सारा अली खान ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा, "एक बार धोखा देने वाला, हमेशा धोखा देने वाला होता है।"

अगर किसी ने धोखा दिया है, तो वो धोखेबाज ही रहता है- सारा

जहां सारा अली खान इस कहावत से सहमत थीं कि "एक बार धोखा देने वाला, हमेशा धोखा देने वाला होता है," वहीं Red FM के साथ हाल ही में हुई बातचीत में आयुष्मान खुराना ने इसके विपरीत अपनी राय रखते हुए कहा, "एक 'रेड फ्लैग' से 'ग्रीन फ्लैग' बनने तक का एक सफर होता है। कोई भी इंसान जन्म से ही 'ग्रीन फ्लैग' नहीं होता।" सारा ने कहा, "मैं ये बात मानती हूं कि एक बार धोखा देने वाला, हमेशा धोखा देने वाला होता है। क्योंकि उसने धोखा दिया है, है ना? धोखेबाज की परिभाषा क्या है? अगर किसी इंसान ने धोखा दिया है, तो वह धोखेबाज है।" रकुल प्रीत सिंह ने आयुष्मान को सपोर्ट किया और कहा कि जरूरी नहीं कि वो इंसान दोबारा धोखा दे।

हालांकि, सारा इस बात से सहमत नहीं हुईं और उन्होंने कहा, "आप पर धोखेबाज का लेबल लग जाता है और उसे बदला नहीं जा सकता। अगर वह धोखेबाज है, तो इस बात की गुंजाइश है कि वह दोबारा धोखा देगा, लेकिन हो सकता है कि वह न भी दे। एक बार जब आप धोखा दे देते हैं, तो आप यह कहने का हक खो देते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप एक धोखेबाज हैं, लेकिन हो सकता है कि आप दोबारा धोखा न दें। यह एक अलग बात है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं यह नहीं कह रही कि वह फिर से धोखा देगा, लेकिन एक बार जब आपको वह टैग मिल जाता है, तो उसे हटाया नहीं जा सकता।"

सारा के रिश्तों पर आयुष्मान का मजाकिया अंदाज

बाद में, आयुष्मान ने मजाक करते हुए सारा की इस बात को उनकी पर्सनल ज़िंदगी से जोड़ा और कहा, "वह इस बात को जाने नहीं दे रही है। सारा, उसे जाने दो, उसे भूल जाओ, उसे माफ कर दो। अगर वह फिर से प्यार करेगा, तो हो सकता है कि वो धोखा न दे।" जिन्हें नहीं पता, सारा अली खान का नाम कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया है। ऐसी अफवाह थी कि वो अपनी फिल्म 'लव आज कल' के को-स्टार कार्तिक आर्यन के साथ कुछ समय के लिए रिश्ते में थीं। पिछले साल, जब उन्हें एक्टर-म्यूजिशियन अर्जुन प्रताप बाजवा के साथ गुरुद्वारे जाते हुए देखा गया, तो उनके डेटिंग की चर्चा जोरों पर थी।

'पति पत्नी और वो 2' के बारे में

सारा की हालिया फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, आयुष्मान खुराना और वामिका गब्बी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं; फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलीं। मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2019 में आई फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है, जिसमें कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आये थे।

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Pati Patni Aur Wo Do Movie Review

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Published on:

18 May 2026 02:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धोखे को लेकर सारा अली खान और आयुष्मान खुराना में छिड़ी तीखी बहस, एक्टर बोले- ‘लोग बदल भी सकते हैं’

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