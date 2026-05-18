Storm की शूटिंग पूरी होते ही Saba Azad हुईं इमोशनल, बताया अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट!

HT के साथ बातचीत में सबा ने इस किरदार के बारे में बेहद इमोशनल होकर बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये उनके करियर के अब तक के सबसे मुश्किल किरदारों में से एक रहा और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये रोल उन्हें इतनी गहराई से प्रभावित करेगा। साथ ही, उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान ये किरदार उनके साथ घर भी आ गया, जो उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। सबा ने आगे कहा कि वो इस शो को दुनिया के सामने लाने के लिए बेहद उत्साहित हैं क्योंकि इसमें शानदार स्टार्स हैं और अजीतपाल सिंह एक जीनियस हैं।