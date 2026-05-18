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Storm की शूटिंग पूरी होते ही Saba Azad हुईं इमोशनल, बताया अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट!

Saba Azad Series 'Storm' calls toughest role: सीरीज 'स्टॉर्म' की शूटिंग पूरी होते ही सबा आजाद बेहद इमोशनल हो गईं। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए अब तक का सबसे challenging रहा है। शूटिंग के दौरान उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया।

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मुंबई

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Shiwani Mishra

May 18, 2026

Storm की शूटिंग पूरी होते ही Saba Azad हुईं इमोशनल, बताया अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट!

सबा आजाद (फोटो सोर्स: IMDb)

Saba Azad Series 'Storm' calls toughest role: एक्ट्रेस और म्यूजिशियन सबा आजाद ने आने वाली थ्रिलर वेब सीरीज 'स्टॉर्म' की शूटिंग पूरी कर ली है। इस सीरीज को ऋतिक रोशन के प्रोडक्शन बैनर HRX फिल्म्स का सपोर्ट हासिल है। बता दें, मार्च 2026 में Prime Video के नए स्लेट अनाउंसमेंट में इस सीरीज की आधिकारिक घोषणा की गई थी। साथ ही, 'तब्बार' जैसी फेमस सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर अजीतपाल सिंह इसका निर्देशन कर रहे हैं।

ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था

HT के साथ बातचीत में सबा ने इस किरदार के बारे में बेहद इमोशनल होकर बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये उनके करियर के अब तक के सबसे मुश्किल किरदारों में से एक रहा और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये रोल उन्हें इतनी गहराई से प्रभावित करेगा। साथ ही, उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान ये किरदार उनके साथ घर भी आ गया, जो उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। सबा ने आगे कहा कि वो इस शो को दुनिया के सामने लाने के लिए बेहद उत्साहित हैं क्योंकि इसमें शानदार स्टार्स हैं और अजीतपाल सिंह एक जीनियस हैं।

थ्रिलर वेब सीरीज 'स्टॉर्म' पांच महिलाओं की कहानी है जो मुंबई में एक सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े एक खतरनाक घोटाले में फंस जाती हैं और जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इन महिलाओं को भ्रष्टाचार, धोखे और एक बेरहम शहर में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दरअसल, सीरीज में पार्वती थिरुवोथु, अलाया एफ, सृष्टि श्रीवास्तव, रमा शर्मा और सबा आजाद जैसी दमदार एक्ट्रेस हैं। इसे ऋतिक रोशन और ईशान रोशन HRX फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं।

'स्टॉर्म' के अलावा सबा आजाद की प्रोजेक्ट

बता दें, 'स्टॉर्म' के अलावा सबा आजाद की इस साल Amazon MX Player पर 'What's Your Gynac?' का दूसरा सीजन भी आने वाला है। इसके साथ ही वो अनुराग कश्यप की क्राइम ड्रामा 'बंदर' में बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा के साथ नजर आएंगी जो 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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Entertainment

Updated on:

18 May 2026 01:00 pm

Published on:

18 May 2026 12:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Storm की शूटिंग पूरी होते ही Saba Azad हुईं इमोशनल, बताया अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट!

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