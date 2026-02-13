क्या ऋतिक और सबा आजाद का टूटा रिश्ता? एक अजीब पोस्ट से बढ़ी फैंस की धड़कने, याद आया पेंगुइन

ऋतिक रोशन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट
Hrithik Roshan And Saba Azad Breakup Rumors: बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले ऋतिक रोशन अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सुजैन खान संग 13 साल की शादी खत्म कर एक्टर अब खुद से 12 साल छोटी एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। अक्सर दोनों अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, लेकिन शुक्रवार की सुबह ऋतिक ने कुछ ऐसी तस्वीरें और कैप्शन शेयर किया, जिसने उनके फैंस के बीच खलबली मचा दी। पहाड़ों और शांत झील के किनारे खिंचवाई गई इन तस्वीरों को देखकर लोग यह कयास लगाने लगे कि शायद ऋतिक और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के बीच सब कुछ ठीक नहीं है?
तस्वीरों में ऋतिक रोशन लाल टी-शर्ट, बेज जैकेट और ढीली जींस पहने बेहद कूल लुक में नजर आ रहे हैं। लेकिन चर्चा उनके लुक की नहीं, बल्कि उनके लिखे कैप्शन की हो रही है। ऋतिक ने फेमस लेखक वेंडेल बेरी की कविता 'द पीस ऑफ वाइल्ड थिंग्स' से प्रेरित होकर कुछ गहरी लाइनें लिखी हैं।
ऋतिक ने लिखा, "बदलाव आ रहा है... बहुत समय से रुका हुआ। दुनिया नए सिरे से मंथन कर रही है। शांत पानी और जंगली चीजों की मौजूदगी में, मैं खुद को आवरणों से मुक्त होते देख रहा हूं। आखिर में, मैं मुक्त हूं।" इन लाइनों में 'मुक्ति' और 'बदलाव' जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ऋतिक अपनी जिंदगी के किसी पुराने अध्याय को बंद कर रहे हैं?
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में सवालों की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने इसे उनके और सबा आजाद के ब्रेकअप से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। एक फैन ने पूछा, "क्या आप सिंगल हो गए हैं?" दूसरे यूजर ने अंटार्कटिका पहाड़ों में चलते हुए वायरल पेंगुइन का एक GIF शेयर किया और फैंस ने कमेंट सेक्शन में ढेर सारे फायर और हार्ट इमोजी भेजे। वहीं, ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने पूछा कि क्या ये लाइनें 'द पीस ऑफ वाइल्ड थिंग्स' नोवल से प्रेरित हैं?
ऋतिक और सबा साल 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों के बीच करीब 12 साल की उम्र का अंतर है। ऋतिक जहां अब 52 साल के हो चुके हैं, वहीं सबा 40 के करीब हैं। इस कपल को अक्सर बॉलीवुड पार्टीज और वेकेशन पर साथ देखा जाता रहा है, ऐसे में ऋतिक की 'अकेलेपन' और 'शांति' वाली यह पोस्ट फैंस को हजम नहीं हो रही है।
ऋतिक के लिए पिछला साल करियर के मामले में कठिन रहा है। उनकी फिल्म 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और फ्लॉप साबित हुई। फिलहाल ऋतिक अपनी अगली बड़ी फिल्म 'कृष 4' की तैयारियों में जुटे हैं, जो अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज पर है।
