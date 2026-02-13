क्या ऋतिक और सबा आजाद का टूटा रिश्ता? एक अजीब पोस्ट से बढ़ी फैंस की धड़कने, याद आया पेंगुइन

Hrithik Roshan And Saba Azad Breakup Rumors: बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले ऋतिक रोशन अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सुजैन खान संग 13 साल की शादी खत्म कर एक्टर अब खुद से 12 साल छोटी एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। अक्सर दोनों अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, लेकिन शुक्रवार की सुबह ऋतिक ने कुछ ऐसी तस्वीरें और कैप्शन शेयर किया, जिसने उनके फैंस के बीच खलबली मचा दी। पहाड़ों और शांत झील के किनारे खिंचवाई गई इन तस्वीरों को देखकर लोग यह कयास लगाने लगे कि शायद ऋतिक और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के बीच सब कुछ ठीक नहीं है?