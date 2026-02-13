जेल में बंद राजपाल यादव को क्यों चाहिए जमानत? वकील ने बताया बड़ा कारण

राजपाल यादव ने 5 फरवरी को दिल्ली तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। जिसके बाद वह जेल में और और फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वह आज भी अदालत में 50 लाख रुपये का चेक लेकर पहुंचे थे। वकील ने दावा किया कि राजपाल ने कभी भी पैसा वापस करने से मना नहीं किया। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा, "फाइनेंसर कंपनी ने एक फिल्म में 5 करोड़ का निवेश किया था। एक समय ऐसा भी आया जब विपक्षी पार्टी ने खुद तय समय पर पैसा लेने से इनकार कर दिया था।"