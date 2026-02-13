जेल में बंद राजपाल यादव को क्यों चाहिए जमानत? वकील ने बताया बड़ा कारण

राजपाल यादव की रिहाई पर होगी 16 फरवरी को सुनवाई
Rajpal Yadav In Tihar Jail: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की रिहाई का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। जिस समय उनके फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों को लगा था कि एक्टर को बेल मिल जाएगी, वहीं हुआ उसका उलट। गुरुवार को जब दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो विपक्षी पक्ष द्वारा जवाब दाखिल न किए जाने के कारण अदालत ने मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया, लेकिन इसी बीच एक्टर को जमानत क्यों चाहिए इसकी बड़ी वजह सामने आ रही है।
राजपाल यादव ने 5 फरवरी को दिल्ली तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। जिसके बाद वह जेल में और और फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वह आज भी अदालत में 50 लाख रुपये का चेक लेकर पहुंचे थे। वकील ने दावा किया कि राजपाल ने कभी भी पैसा वापस करने से मना नहीं किया। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा, "फाइनेंसर कंपनी ने एक फिल्म में 5 करोड़ का निवेश किया था। एक समय ऐसा भी आया जब विपक्षी पार्टी ने खुद तय समय पर पैसा लेने से इनकार कर दिया था।"
भास्कर उपाध्याय ने आगे कहा, "हम चाहते हैं कि मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर हो। हमने अदालत से गुजारिश की है कि हमें जेल में राजपाल से मिलकर निर्देश लेने की अनुमति दी जाए। हम पैसा जमा करने को तैयार हैं, बस सच्चाई सामने आनी चाहिए।"
राजपाल यादव के लिए यह समय भावुक भी है। उनके वकील ने बताया कि राजपाल यादव को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होना है उसके लिए पैरोल या जमानत की गुहार लगाई है। परिवार में शादी का माहौल है और राजपाल इस खुशी के मौके पर अपनों के बीच रहना चाहते हैं। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं दी और दलीलें पेश करने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया है।
दूसरी तरफ, विपक्षी पार्टी के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने राजपाल के दावों को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि राजपाल ने 1.5 करोड़ रुपये के सात अलग-अलग चेक दिए थे। हर चेक बाउंस होने पर उन्हें सजा और जुर्माना सुनाया गया था, जिसे उन्होंने नहीं भरा। सिक्का के मुताबिक, राजपाल ने पहले सजा के खिलाफ अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ा।
भले ही कानूनी लड़ाई उलझी हुई हो, लेकिन राजपाल को फिल्मी दुनिया से भरपूर प्यार मिल रहा है। उनके वकील ने इस बात की पुष्टि की है कि कई बड़ी फिल्मी हस्तियां उनकी मदद के लिए आगे आई हैं। सलमान खान, अजय देवगन और सोनू सूद जैसे सितारों ने न केवल सहानुभूति दिखाई है, बल्कि आर्थिक रूप से भी हाथ बढ़ाया है। वकील ने कहा, "लोग सच्चाई जानना चाहते हैं और इसलिए वह राजपाल का समर्थन कर रहे हैं।"
