13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पापा ICU में थे… वरुण धवन का बड़ा खुलासा, बताया ‘बॉर्डर 2’ की शूटिंग के समय भागे थे हॉस्पिटल

Varun Dhawan Father Was ICU: वरुण धवन ने अब एक लंबे अरसे बाद बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि जब बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही थी तब उनके पिता डेविड धवन ICU में थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 13, 2026

वरुण धवन ने अब एक लंबे अरसे बाद बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि जब बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही थी तब उनके पिता डेविड धवन ICU में थे।

वरुण धवन ने पिता डेविड धवन को लेकर खुलासा

Varun Dhawan Father Was ICU: सनी देओल और वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है, लेकिन जब फिल्म के गाने आए तो वरुण धवन की ट्रोलिंग शुरू हो गई और वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे। किसी ने उनकी कॉमिक इमेज का मजाक उड़ाया, तो किसी ने उनकी पुरानी फिल्मों को लेकर उन्हें सेना के किरदार के लिए अनफिट बताया। लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आई तो हर कोई देखता रह गया, जिन-जिन लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था वही उनकी तारीफ करने लगे। अब ऐसे में वरुण धवन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया।

वरुण धवन के पिता डेविड धवन थे ICU में भर्ती (Varun Dhawan Father David Dhawan Was in ICU)

वरुण धवन ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी बात बताई। वरुण ने बेहद इमोशनल होते हुए बताया कि 'बॉर्डर 2' की शूटिंग उनके लिए व्यक्तिगत रूप से काफी चुनौतीपूर्ण थी। वरुण ने बताया, "जब मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तब खबर आई कि मेरे पापा डेविड धवन को गंभीर चोट आई है और वह ICU में भर्ती हैं। मैं घबराकर शूटिंग छोड़कर उन्हें देखने भागा।"

वरुण धवन ने ट्रोलिंग को लेकर की बात (Varun Dhawan on trolling)

वरुण ने आगे बताया कि जब वह अस्पताल पहुंचे, तो आईसीयू में होने के बावजूद डेविड धवन ने उन्हें डांटा। उन्होंने कहा, "तुम्हें इस तरह काम छोड़कर नहीं आना चाहिए था, इससे प्रोड्यूसर का भारी नुकसान होता है। वापस जाओ और अपना बेस्ट परफॉरमेंस दो।" वरुण कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने पिता को उस हालत में देखा हो, उसके लिए सोशल मीडिया की ट्रोलिंग बहुत छोटी बात हो जाती है।

रात 2 बजे आया था सलमान खान का फोन (Salman Khan called Varun Dhawan at 2AM)

वरुण ने एक और दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि शूटिंग के तनाव के बीच 'भाईजान' यानी सलमान खान ने उन्हें फोन किया और हौसला बढ़ाया था। सलमान ने उनसे कहा था, "चिंता मत करो, तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है।"

इतना ही नहीं, फिल्म रिलीज होने के बाद जब वरुण की हर तरफ तारीफ हो रही थी, तब रात के करीब 2 बजे सलमान खान का फिर से फोन आया। वरुण ने बताया, "सलमान भाई ने फोन पर कहा- 'बेटा, तुमने बहुत शानदार काम किया है।' उनकी यह बात सुनकर मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया।"

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव पर आएगा संकट! प्रेमानंद महाराज को हो गया था आभास! 2 महीने पहले दी थी ये नसीहत
बॉलीवुड
राजपाल यादव को जब प्रेमानंद महाराज ने देखा तो सबसे पहले यही पूछा था "क्या सब ठीक है"? ऐसे में दोनों में गहरी बातचीत हुई थी। जिसमें महाराज जी ने एक्टर को नसीहत भी दी थी कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 11:02 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पापा ICU में थे… वरुण धवन का बड़ा खुलासा, बताया ‘बॉर्डर 2’ की शूटिंग के समय भागे थे हॉस्पिटल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

X Review: O Romeo देख सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानें जनता का फैसला और तंज

O Romeo X Review: O Romeo देख सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानें जनता का फैसला और तंज
बॉलीवुड

पिता की मौत से टूट गए थे एक्टर, चिता की राख से खुद को ढका, हाल देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

पिता की मौत से टूट गए थे एक्टर, चिता की राख से खुद को ढका, हाल देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव को क्यों चाहिए जमानत? वकील ने बताया बड़ा कारण

राजपाल यादव को 7 दिन बाद सुनवाई के बाद भी रिहाई नहीं मिली है। 16 फरवरी को एक बार फिर इस पूरे मामले में कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इसी बीच राजपाल यादव को बाहर आते ही क्या करना है इसका खुलासा हो गया है। इस बड़ी वजह से एक्टर बाहर आना चाहते हैं।
बॉलीवुड

राजपाल यादव ने आत्महत्या को लेकर दिया था चौंकाने वाला बयान, बेल न मिलने के बाद हुआ वायरल

राजपाल यादव इस समय जेल में हैं गुरुवार को उनकी सुनवाई हुई थी लेकिन एक्टरो को बेल नहीं मिली, अब ऐसे में उनकी आत्महत्या के बारे में क्या सोच है वह बयान तेजी से वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड

रेखा के बारे में अब 90% लोग नहीं जानते ये बात…वो मशहूर एक्टर जिसने कर ली एक्ट्रेस संग चुपके से शादी

rekha
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.