लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रणवीर और रोहित शेट्टी को दी नई धमकी, बोले- पूरे स्टाफ को मौत के घाट उतार देंगे

Rohit Shetty And Ranveer Singh New threat Lawrence Bishnoi: रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर दोनों को धमकी भरा ऑडियो मैसेज जारी किया है। जिसके बाद फिर से दहशत का माहौल बन गया है। हाल ही में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग हुई थी और फिर कुछ ही समय बाद रणवीर सिंह को धमकी मिली थी। जिसकी जांच चल रही है।