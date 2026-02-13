13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

बॉलीवुड

पिता की मौत से टूट गए थे एक्टर, चिता की राख से खुद को ढका, हाल देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Sanjay Mishra Emotional Interview: एक्टर की जिंदगी में पिता की मौत एक बहुत बड़ा आघात साबित हुई। इस दर्दनाक घटना ने संजय मिश्रा को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 13, 2026

पिता की मौत से टूट गए थे एक्टर, चिता की राख से खुद को ढका, हाल देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

एक्टर संजय मिश्रा (सोर्स: X)

Sanjay Mishra Emotional Interview: बॉलीवुड के दिगग्ज अभिनेता संजय मिश्रा हमेशा अपनी प्राइवेट लाइफ और खासकर अपने दिवंगत पिता के प्रति अपने इमोशनल जुड़ाव के लिए सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में अपनी वेब सीरीज 'वध 2' की प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद बिताए गए दिनों की एक बेहद संवेदनशील घटना का खुलासा किया, जिसने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया था।

पिता के अंतिम संस्कार स्थल पर

संजय मिश्रा ने बताया कि पिता के जाने का दुःख इतना गहरा था कि वो पूरी तरह से टूट गए थे और उस समय वे शराब के नशे में थे, उन्होंने अपने ड्राइवर से अनुरोध किया कि उन्हें उनके पिता के अंतिम संस्कार स्थल निगम बोध घाट ले जाया जाए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक ऐसी घटना का सामना किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाने वाली है।

एक्टर ने बताया, "मैं घाट पर गया और वहां एक और व्यक्ति की चिता जल रही थी। मैंने उस चिता की राख अपने पूरे शरीर पर मल ली और अपने पिता को पुकारने लगा, लेकिन आस-पास मौजूद लोग मुझसे सेल्फी लेने के लिए कहते रहे, unaware of the pain I was going through।"

राख से लथपथ और उस दृश्य से उनकी भावनाएं भर आईं

इतना ही नहीं, घर वापसी पर जब उनके ससुराल वाले मिलने आए, तो उन्होंने उन्हें राख से लथपथ देखा और उस दृश्य से उनकी भावनाएं भर आईं। इस पर संजय ने कहा, "मैंने अपने ससुर के पैर छुए और वे मेरे इस हाल को देखकर बेटी के भविष्य के बारे में सोचने लगे। मेरे ड्राइवर ने तुरंत मुझे बाथरूम ले जाकर धोया। उस दिन मैंने घाट पर अपने पिता के लिए बहुत रोया।"

संजय मिश्रा का ये अनुभव उनके गहन दुख और पिता के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाता है। संजय ने 2009 में किरण मिश्रा से शादी की है और उनकी दो बेटियां, पल और लम्हा हैं। उनकी हालिया वेब सीरीज 'वध 2' में उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है और नीना मिश्रा के साथ उनके किरदार को भी खूब सराहा जा रहा है।

13 Feb 2026 10:10 am

