पिता की मौत से टूट गए थे एक्टर, चिता की राख से खुद को ढका, हाल देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

इतना ही नहीं, घर वापसी पर जब उनके ससुराल वाले मिलने आए, तो उन्होंने उन्हें राख से लथपथ देखा और उस दृश्य से उनकी भावनाएं भर आईं। इस पर संजय ने कहा, "मैंने अपने ससुर के पैर छुए और वे मेरे इस हाल को देखकर बेटी के भविष्य के बारे में सोचने लगे। मेरे ड्राइवर ने तुरंत मुझे बाथरूम ले जाकर धोया। उस दिन मैंने घाट पर अपने पिता के लिए बहुत रोया।"