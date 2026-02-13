13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

इंटिमेट सीन्स पर CBFC का बड़ा फैसला, ‘O Romeo’मिली हरी झंडी?

o Romeo: CBFC ने इंटिमेट सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे फिल्म जगत में एक नई दिशा मिल सकती है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'O Romeo' को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 13, 2026

o Romeo

फिल्म 'ओ रोमियो' (सोर्स: x @MRSURAJ1782 के अकाउंट द्वारा)

o Romeo: आज बॉलीवुड के फेमस एक्टर शाहिद कपूर और एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की नई फिल्म 'ओ रोमियो' बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म शाहिद कपूर की कमबैक फिल्म के रूप में सुर्खियों में है। दर्शक और फैंस इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी, इसे लेकर सब एक्साइटेड हैं।

रोमांटिक, इंटिमेट और बोल्ड सीन

फिल्म 'ओ रोमियो' का डायरेक्शन फेमस निर्देशक विशाल भारद्वाज ने किया है, जो अपनी भव्य और गहरे सामाजिक विषयों पर बेस्ड फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं, जबकि अन्य कलाकारों में अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी और विक्रांत मैसी शामिल हैं। ये कलाकारों की जबरदस्त कास्टिंग फिल्म को और भी खास बनाती है।

दरअसल, CBFC ने इस फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट दिया है। तो वहीं, सेंसर बोर्ड ने कुछ शब्दों को बदलने के निर्देश भी दिए हैं, जैसे 'आइटम' शब्द को 'कुमारी' से रिप्लेस करना, साथ ही 2 शब्दों को म्यूट करने का भी आदेश जारी किया गया है, लेकिन रोमांटिक, इंटिमेट और बोल्ड सीन जैसी महत्वपूर्ण पेशकश को बिना किसी कट के फिल्म में रखा गया है, जिससे कहानी की जुबान और भावना पूरी तरह से दर्शकों तक पहुंच सके।

मस्ती भरी केमिस्ट्री का एक शानदार

हाल ही में शाहिद कपूर ने अपने भाई ईशान खट्टर के साथ फिल्म के गाने 'पान की दुकान पर' पर डांस करते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। ये दोनों भाईयों की मस्ती भरी केमिस्ट्री का एक शानदार उदाहरण पेश करता है।

बता दें, शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी ने पहले भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। इन दोनों के साथ आने पर स्क्रीन पर हमेशा कुछ नया और खास देखने को मिलता है। फैंस को उम्मीद है की 'ओ रोमियो' भी उनकी पिछली फिल्मों की तरह धमाकेदार साबित होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

13 Feb 2026 11:35 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इंटिमेट सीन्स पर CBFC का बड़ा फैसला, ‘O Romeo’मिली हरी झंडी?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बैन के बावजूद पाकिस्तान में Dhurandhar की गैरकानूनी बिक्री जारी, मचा बवाल

फिल्म 'धुरंधर'
बॉलीवुड

जेल से बाहर आएंगे विक्रम भट्ट और पत्नी श्र्वेतांबरी, करोड़ों की हेराफेरी का है आरोप

राजपाल यादव की तरह ही विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्र्वेतांबरी  जेल में बंद हैं, लेकिन राजपाल यादव को तो नहीं पर विक्रम भट्ट को बेल मिल गई है। इन पर भी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।
बॉलीवुड

क्या ऋतिक और सबा आजाद का टूटा रिश्ता? एक अजीब पोस्ट से बढ़ी फैंस की धड़कने, याद आया पेंगुइन

ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट ने हंगामा मचा दिया है। लोग कमेंट कर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या उनका और सबा आजाद का रिश्ता टूट गया है।
बॉलीवुड

पापा ICU में थे… वरुण धवन का बड़ा खुलासा, बताया ‘बॉर्डर 2’ की शूटिंग के समय भागे थे हॉस्पिटल

वरुण धवन ने अब एक लंबे अरसे बाद बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि जब बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही थी तब उनके पिता डेविड धवन ICU में थे।
बॉलीवुड

X Review: O Romeo देख सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानें जनता का फैसला और तंज

O Romeo X Review: O Romeo देख सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानें जनता का फैसला और तंज
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.