इंटिमेट सीन्स पर CBFC का बड़ा फैसला, ‘O Romeo’मिली हरी झंडी?

दरअसल, CBFC ने इस फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट दिया है। तो वहीं, सेंसर बोर्ड ने कुछ शब्दों को बदलने के निर्देश भी दिए हैं, जैसे 'आइटम' शब्द को 'कुमारी' से रिप्लेस करना, साथ ही 2 शब्दों को म्यूट करने का भी आदेश जारी किया गया है, लेकिन रोमांटिक, इंटिमेट और बोल्ड सीन जैसी महत्वपूर्ण पेशकश को बिना किसी कट के फिल्म में रखा गया है, जिससे कहानी की जुबान और भावना पूरी तरह से दर्शकों तक पहुंच सके।