X Review: O Romeo देख सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानें जनता का फैसला और तंज

O Romeo X Review: बॉलीवुड की मोस्टअवेटेड रोमांटिक थ्रिलर फिल्मों में से एक, 'ओ रोमियो' आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। एक्टर्स शाहिद कपूर और त्रिप्ति डिमरी की दमदार जोड़ी के साथ विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी ये फिल्म पहले ही अपने दमदार बैकग्राउंड, स्टार कास्ट और ग्राउंडब्रेकिंग म्यूजिक की वजह से चर्चा बटोर रही थी। फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की रिएक्शन भी बेहद एक्साइटमेंट हैं।