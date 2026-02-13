13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

X Review: O Romeo देख सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानें जनता का फैसला और तंज

O Romeo X Review: O Romeo ने इंटरनेट जगत में तहलका मचा दिया है। फैंस और आलोचक दोनों ने इस बहस में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें कुछ लोग ओ Romeo के पक्ष में समर्थन जताते नजर आए तो वहीं कुछ ने उनके खिलाफ तंज कसे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 13, 2026

O Romeo X Review: O Romeo देख सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानें जनता का फैसला और तंज

फिल्म- 'ओ रोमियो' (सोर्स: IMDb)

O Romeo X Review: बॉलीवुड की मोस्टअवेटेड रोमांटिक थ्रिलर फिल्मों में से एक, 'ओ रोमियो' आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। एक्टर्स शाहिद कपूर और त्रिप्ति डिमरी की दमदार जोड़ी के साथ विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी ये फिल्म पहले ही अपने दमदार बैकग्राउंड, स्टार कास्ट और ग्राउंडब्रेकिंग म्यूजिक की वजह से चर्चा बटोर रही थी। फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की रिएक्शन भी बेहद एक्साइटमेंट हैं।

दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा में

साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म में नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी जैसे कई अनुभवी स्टार्स भी हैं। 'ओ रोमियो' शाहिद कपूर और त्रिप्ति डिमरी की पहली फिल्म है और दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पहले ही चर्चा में है।

दर्शकों की राय और तंज

बता दें, फिल्म की प्री-रिलीज buzz काफी तेज था और बुकिंग नंबर्स ने भी बताया कि ये फिल्म बॉक्सऑफिस पर अच्छा पेशकश कर सकती है। रिलीज से पहले लगभग 1.18 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके थे और बिना कोई सीट ब्लॉक किए लगभग 3.05 करोड़ रुपये की कमाई कर ली गई थी। इससे ये दर्शाता है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

'ओ रोमियो' की कहानी एक डार्क और इंटेंस बैकग्राउंड पर बेस्ड है, जिसमें रोमांस को क्राइम की खतरनाक दुनिया के साथ जोड़ा गया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और अरिजीत सिंह के गीतों ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है।

दर्शकों के मुताबिक, फिल्म की रफ्तार पहले हाफ में धीमी लग सकती है, क्योंकि उसमें किरदारों और रिश्तों को गहराई से पेश किया गया है, लेकिन बाद का हाफ जबरदस्त एक्शन और इमोशनल टर्न लेकर आता है। क्लाइमेक्स में प्यार, बदला और कुर्बानी के भावों को खूबसूरती से दिखाया गया है।

शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खास पसंद किया है और फिल्म के इमोशनल ड्रामा को भी खूब सराहा जा रहा है। लेकिन कहानी थोड़ी स्लो बज के साथ शूरू है और कुछ की राय में फिल्म की शुरुआत में धीमी गति हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये अनुभव होता है कि इसकी कहानी बेहद दमदार है। 'ओ रोमियो' के धमाकेदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

13 Feb 2026 10:57 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / X Review: O Romeo देख सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानें जनता का फैसला और तंज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पापा ICU में थे… वरुण धवन का बड़ा खुलासा, बताया ‘बॉर्डर 2’ की शूटिंग के समय भागे थे हॉस्पिटल

वरुण धवन ने अब एक लंबे अरसे बाद बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि जब बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही थी तब उनके पिता डेविड धवन ICU में थे।
बॉलीवुड

पिता की मौत से टूट गए थे एक्टर, चिता की राख से खुद को ढका, हाल देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

पिता की मौत से टूट गए थे एक्टर, चिता की राख से खुद को ढका, हाल देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव को क्यों चाहिए जमानत? वकील ने बताया बड़ा कारण

राजपाल यादव को 7 दिन बाद सुनवाई के बाद भी रिहाई नहीं मिली है। 16 फरवरी को एक बार फिर इस पूरे मामले में कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इसी बीच राजपाल यादव को बाहर आते ही क्या करना है इसका खुलासा हो गया है। इस बड़ी वजह से एक्टर बाहर आना चाहते हैं।
बॉलीवुड

राजपाल यादव ने आत्महत्या को लेकर दिया था चौंकाने वाला बयान, बेल न मिलने के बाद हुआ वायरल

राजपाल यादव इस समय जेल में हैं गुरुवार को उनकी सुनवाई हुई थी लेकिन एक्टरो को बेल नहीं मिली, अब ऐसे में उनकी आत्महत्या के बारे में क्या सोच है वह बयान तेजी से वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड

रेखा के बारे में अब 90% लोग नहीं जानते ये बात…वो मशहूर एक्टर जिसने कर ली एक्ट्रेस संग चुपके से शादी

rekha
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.