13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

एक्टर वीर दास को मिली गंदी-गंदी गालियां, किसने दी कॉमेडियन को धमकी, जानें पूरा मामला

Vir Das Two Indias Video: एक्टर और कॉमेडियन वीर दास को हाल ही में सोशल मीडिया पर गंदी-गंदी गालियां और धमकियां मिल रही हैं। इस पूरे मामले में पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 13, 2026

एक्टर वीर दास को मिलीं गंदी-गंदी गालियां, किसने दी कॉमेडियन को धमकी, जानें पूरा मामला

एक्टर और कॉमेडियन वीर दास (सोर्स: IMDb)

Vir Das Two Indias Video: बॉलीवुड एक्टर और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास का फेमस मोनोलॉग 'टू इंडियाज' हाल ही में फिर से सुर्खियों में आ गया है। ये तब हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में अपने स्पीच के दौरान इस मोनोलॉग का जिक्र किया। इसके बाद वीर दास को सोशल मीडिया पर एक अपमानजनक मैसेज (DM) भी मिला, जिसे उन्होंने अपने X अकाउंट पर शेयर किया।

वीर दास को मिली गंदी-गंदी गालियां

वीर दास को जो DM मिला बेहद अभद्र भाषा से भरा था, जिसमें लिखा था, "मद**र मरो। ऐसी मौत मरो जिसका कोई दुख न मनाए, भद्दे इंसान।" इस स्क्रीनशॉट के साथ वीर ने अपने अंदाज में लिखा, "आह, वो कोमल शब्द जो पतझड़ की हवा में पंख की तरह आपकी तरफ तैरते हैं... जब भी टू इंडिया का स्पीच वायरल होता है ऐसा ही कुछ होता है, ये कितना सच्चा है।" इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, "दयालुता हवा में ऐसे भर जाती है जैसे सूरज की पहली किरणें आपके DMs को भेदती हैं। व्यूज में बढ़ोतरी ऐसे होती है जैसे गौरैया नमी वाले बादल की ओर उड़ती हैं, जो थोड़ी देर के लिए एक छोटी-सी डाल पर अपना देशभक्ति का गाना गाती है... एक तोहफे की तरह।"

वीर के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स की रिएक्शन भी आईं। एक यूजर ने लिखा, "अरे वीर बॉस नाम और शर्म। ऐसा नहीं है कि इन कीड़ों को शर्म की कोई परवाह है, लेकिन फिर भी!" तो वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाकिया लहजे में कहा, "मदर लवर जियो! ऐसी जिंदगी जियो कि हर कोई तुम्हें चाहे खूबसूरत लड़का!"एक तीसरे यूजर ने लिखा, "पहचान क्यों छिपाते हो? तुम्हें ऐसे गंदे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, जो बहुत घिनौना है।"

क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू

जब लोकसभा में उनके मोनोलॉग का जिक्र हुआ, तब भी वीर ने ट्विटर पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा था, "पार्लियामेंट में? सच में? ये कल रात हुआ।" वीर ने इस बयान के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें मौज-मस्ती के साथ वे अपने नए इंटरनेशनल टूर का एलान करते दिखे।

वीर दास के वर्क फ्रंट की बात करें तो, आखिरी बार फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में देखा गया था, जो उनका निर्देशन में पहला प्रयास भी था। हालांकि, फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले और ये बॉक्सऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। साथ ही, वीर दास की निष्पक्ष और सशक्त टिप्पणियां हमेशा से चर्चा में रही हैं। उनके मोनोलॉग 'टू इंडियाज' को लोग आज भी दर्शकों के दिलों में जगह देते हैं, तो वहीं उनकी सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि वे नकारात्मकता का सामना भी सकारात्मकता के साथ करने में यकीन रखते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

13 Feb 2026 04:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक्टर वीर दास को मिली गंदी-गंदी गालियां, किसने दी कॉमेडियन को धमकी, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दूसरी लड़की के साथ बेड में मिले…पलाश मुच्छल पर आरोप लगाने वाले पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, स्मृति मंधाना के दोस्त को मिला आदेश

Bombay High Court on Palash Muchchal-Smriti Mandana
बॉलीवुड

फ्लॉप के ब्रांड एंबेसडर बने शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी भी एक फिल्म के बाद हुईं फुस्स

O Romeo Movie Review
बॉलीवुड

राजपाल यादव केस पर गोविंद नामदेव ने एक्टर के वकील को लेकर, कही ये बात

Rajpal Yadav case
बॉलीवुड

घर पर फायरिंग के बाद पहली बार दिखे रोहित शेट्टी, कुछ ऐसा था उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा

रोहित शेट्टी घर पर फायरिंग के बाद पहली बार पब्लिक के सामने नजर आए हैं। इस दौरान उनके साथ भारी दामाद में सुरक्षाकर्मी भी नजर आए। पैपराजी को भी उनके पास जाने से मना किया गया।
बॉलीवुड

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रणवीर और रोहित शेट्टी को दी नई धमकी, बोले- पूरे स्टाफ को मौत के घाट उतार देंगे

रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नई धमकी मिली है। इसमें उन्होंने इस बार उनके स्टाफ को निशाना बनाने की बड़ी बात कही है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.