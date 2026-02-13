एक्टर वीर दास को मिली गंदी-गंदी गालियां, किसने दी कॉमेडियन को धमकी, जानें पूरा मामला

एक्टर और कॉमेडियन वीर दास (सोर्स: IMDb)
Vir Das Two Indias Video: बॉलीवुड एक्टर और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास का फेमस मोनोलॉग 'टू इंडियाज' हाल ही में फिर से सुर्खियों में आ गया है। ये तब हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में अपने स्पीच के दौरान इस मोनोलॉग का जिक्र किया। इसके बाद वीर दास को सोशल मीडिया पर एक अपमानजनक मैसेज (DM) भी मिला, जिसे उन्होंने अपने X अकाउंट पर शेयर किया।
वीर दास को जो DM मिला बेहद अभद्र भाषा से भरा था, जिसमें लिखा था, "मद**र मरो। ऐसी मौत मरो जिसका कोई दुख न मनाए, भद्दे इंसान।" इस स्क्रीनशॉट के साथ वीर ने अपने अंदाज में लिखा, "आह, वो कोमल शब्द जो पतझड़ की हवा में पंख की तरह आपकी तरफ तैरते हैं... जब भी टू इंडिया का स्पीच वायरल होता है ऐसा ही कुछ होता है, ये कितना सच्चा है।" इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, "दयालुता हवा में ऐसे भर जाती है जैसे सूरज की पहली किरणें आपके DMs को भेदती हैं। व्यूज में बढ़ोतरी ऐसे होती है जैसे गौरैया नमी वाले बादल की ओर उड़ती हैं, जो थोड़ी देर के लिए एक छोटी-सी डाल पर अपना देशभक्ति का गाना गाती है... एक तोहफे की तरह।"
वीर के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स की रिएक्शन भी आईं। एक यूजर ने लिखा, "अरे वीर बॉस नाम और शर्म। ऐसा नहीं है कि इन कीड़ों को शर्म की कोई परवाह है, लेकिन फिर भी!" तो वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाकिया लहजे में कहा, "मदर लवर जियो! ऐसी जिंदगी जियो कि हर कोई तुम्हें चाहे खूबसूरत लड़का!"एक तीसरे यूजर ने लिखा, "पहचान क्यों छिपाते हो? तुम्हें ऐसे गंदे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, जो बहुत घिनौना है।"
जब लोकसभा में उनके मोनोलॉग का जिक्र हुआ, तब भी वीर ने ट्विटर पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा था, "पार्लियामेंट में? सच में? ये कल रात हुआ।" वीर ने इस बयान के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें मौज-मस्ती के साथ वे अपने नए इंटरनेशनल टूर का एलान करते दिखे।
वीर दास के वर्क फ्रंट की बात करें तो, आखिरी बार फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में देखा गया था, जो उनका निर्देशन में पहला प्रयास भी था। हालांकि, फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले और ये बॉक्सऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। साथ ही, वीर दास की निष्पक्ष और सशक्त टिप्पणियां हमेशा से चर्चा में रही हैं। उनके मोनोलॉग 'टू इंडियाज' को लोग आज भी दर्शकों के दिलों में जगह देते हैं, तो वहीं उनकी सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि वे नकारात्मकता का सामना भी सकारात्मकता के साथ करने में यकीन रखते हैं।
