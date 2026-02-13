घर पर फायरिंग के बाद पहली बार दिखे रोहित शेट्टी, कुछ ऐसा था उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा

Rohit Shetty First Public Appearance: फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर हुई फायरिंग की घटना ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को सख्ते में डाल दिया है। 1 फरवरी की रात करीब 12:45 बजे हुई इस वारदात के बाद से ही रोहित शेट्टी ने मीडिया से दूरी बना रखी थी। उन्होंने इस दौरान बड़ा फैसला लिया था और सभी मिलने आने वालों पर भी रोक लगा दी थी। उनके फैंस इस घटना से काफी परेशान हो गए थे। वह रोहित को एक बार देखने और उनका हाल जानना चाहते थे। अब ऐसे में शुक्रवार, 13 फरवरी को डायरेक्टर पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए है। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर अपने बेटे ईशान शेट्टी को विदा करने के लिए भारी सुरक्षा घेरे के बीच देखा गया।