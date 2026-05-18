‘कॉकटेल 2’ इवेंट में शाहिद के टच करने से घबराई रश्मिका मंदाना, अचानक हुई साइड, VIDEO

Cocktail 2 Event: शाहिद कपूर की हाल ही में आई फिल्म ‘ओ रोमियो’ बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी, जिसके बाद फैंस को उनकी अगली फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। शाहिद कपूर अब एक सीक्वल लेकर आ रहे हैं ‘कॉकटेल 2’। जी हां! इस फिल्म में उनके अपोजिट कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। इसका लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीत दिन इसके गाने का लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसने पूरी कास्ट शामिल हुई। इसी दौरान एक शॉकिंग वीडियो सामने आया। जैसे ही शाहिद कपूर ने स्टेज पर मौजूद रश्मिका मंदाना की कमर पर रखा रखा, एक्ट्रेस चौंक गईं। वह थोड़ी घबराईं और साइड हट गईं। वीडियो देख सोशल मीडिया पर कमेंट की लाइन लग गई।