पति से अलग होने के एलान के बाद मौनी रॉय का ये रिएक्शन देख चौंके फैंस, बिना पोज दिए ही एयरपोर्ट से निकली एक्ट्रेस

Mouni Roy Spotted Amid Seperation Announcement: टीवी से बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री मौनी रॉय इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। कुछ दिनों पहले ही उनके और बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार के अलग होने की खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। अब इस खबर के बाद मौनी पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आईं, जहां उनका बदला हुआ अंदाज लोगों का ध्यान खींच ले गया।