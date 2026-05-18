‘शराबखोरी को बढ़ावा देती है देवदास’ पाकिस्तानी एक्ट्रेस दानानीर के कमेंट से भड़के लोग, लगाई लताड़

एक चैट शो के दौरान जब दनानेर से पूछा गया कि वह किस क्लासिक फिल्म को 'ओवररेटेड' मानती हैं, तो उन्होंने बिना झिझक 'देवदास' का नाम लिया। उन्होंने फिल्म के किरदारों और कहानी पर सवाल उठाते हुए कहा, "इस फिल्म की कहानी आखिर है क्या? एक शराबी है, एक ऐसी औरत है जिसका कोई आत्म-सम्मान नहीं है, और एक दूसरी औरत है जिसे उस आदमी पर थोप दिया जाता है। मुझे इस फिल्म के बड़े सेट और कॉस्ट्यूम तो समझ आते हैं, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल समझ नहीं आती। हम शराबखोरी को इतना ग्लैमरस क्यों बना रहे हैं और लोग इसके पीछे क्यों पागल हैं?"