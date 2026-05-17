अमिताभ बच्चन ने वीडियो में दिखाया ईरान का 18वीं सदी का भगवान विष्णु का मंदिर, यूजर्स कर रहे हैं चर्चा

इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोग मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को लेकर चर्चा करने लगे। कई यूजर्स ने इसे भारत और ईरान के पुराने सांस्कृतिक संबंधों की खूबसूरत मिसाल बताया। फैंस ने बिग बी की तारीफ करते हुए कहा कि वो केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि इतिहास और विरासत से जुड़ी अहम बातें भी लोगों तक पहुंचाते हैं। खबरों के मुताबिक, बंदर अब्बास का ये विष्णु मंदिर भारतीय समुदाय द्वारा बनवाया गया था, जो उस दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े व्यापारिक कामों के लिए वहां रहते थे। ये मंदिर आज भी उस समय के सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाता है।